El GM Iván Salgado es el campeón

El GM gallego Iván Salgado López (Ourense 29-05-1991), se proclamó merecido Campeón de España de Ajedrez Individual Absoluto en la LXXXII edición celebrada en el hotel AC Iberia de Las Palmas de Gran Canaria.

Iván Salgado, que totalizó 7,5 puntos, obtuvo seis victorias y tres empates y conquista este preciado galardón por segunda vez; la primera en 2013, en Linares. En su palmarés figuran bastantes éxitos como el haber sido subcampeón del mundo categoría sub 18, y campeón sub 14, campeón iberoamericano y de varios torneos internacionales, entre ellos, el de Vecindario 2012, campeón por equipos División de Honor con el Club Marcote, Olímpico, etc.

La victoria que le dio el título en la novena y matutina última jornada de ayer, se materializó tras superar en partida tensa y asfixiante en los decisivos apuros de tiempo al también GM, el granadino José Fernando Cuenca Jiménez, al que doblegó en un final de alfil, caballo, torre y cuatro peones, dos más que su contrario, con la puntualización que tres de ellos eran ligados y pasados en las columnas C, D y E.

El maestro internacional José García Padrón, el mejor ajedrecista canario de todos los tiempos, que conquistó este título en 1983, al analizar la posición de esta partida en su móvil en la cafetería del hotel ante el médico sirio Chafic Dayoub, varios aficionados y quien suscribe fue tajante: "las blancas tienen que abandonar, ganará Salgado; la fuerza de los peones es imparable". Salgado, matizó García Padrón, ha jugado una buena partida dentro de la apertura italiana que plantearon.

Unas tablas dramáticas

Antes de que esto sucediera, el que fuera líder durante las ocho primeras rondas, y número uno en el ranking, el GM madrileño David Antón Guijarro, al que hay que felicitar por su ejemplar deportividad, tuvo que sellar las tablas con el GM aragonés Daniel Forcén Esteban, tras dejarse las pestañas sobre el tablero intentando sacar ventaja en una situación casi dramática para él por los increíbles apuros de tiempo que tuvo que afrontar en una posición difícil y compleja, con damas, torres, caballo, alfil, reyes amenazados, sutilezas, clavadas por ambas partes. García Padrón comentó: "han acordado tablas, para mí, lo más prudente, cualquiera de los dos pudo haber ganado y caer derrotado, el peligro era evidente". .

La otra partida que influía en el título entre el MI Renier Castellano y el GM Julen Arizmendi concluyó en empate sin mucha historia.

Por parte canaria los primeros clasificados fueron el MF Omar García Blanco, que ocupó el puesto 21, Sabrina Vega (MI) 22, Daniel Gutiérrez (MF) 25; José Antonio Hernández Reyes, 26, Alejandro Alvarado (MI), 30; Belinda Vega (MIW), 44; Alfredo Brito (MI), 48, Adrián Cruz, 56; Nicanor Camino, 58; Santiago Sarmiento, 59 y Víctor Ramírez, 60, todos con 6 puntos.

El desarrollo del torneo ha transcurrido dentro de la más absoluta normalidad, con excelente comportamiento de los 155 participantes que iniciaron el evento según nos comentó el Juez Árbitro Principal Pablo Augusto Arranz Martín.

El acto de clausura contó con la presencia del presidente de la Federación Española de Ajedrez, Francisco Javier Ochoa de Echagüen; Ramón Padullés, secretario general de la FEDA, los presidentes de la Federación Canaria e Insular de Gran Canaria, José Carlos Martín y Juan José Sosa Suárez y el Árbitro Internacional, Pablo Augusto Arranz. Todos agradecieron el patrocinio de las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, y resaltaron el éxito del certamen y su trascendencia para la promoción de jóvenes valores; y a ser posible sirva para la vuelta al esplendor del Club Fundación Caja Insular de Ahorros, al que felicitó la organización del Campeonato de España por sus bodas de oro fundacionales al cumplir 50 años la apertura del primer club de la Caja en octubre de 1967. También las bodas de platino de la Federación Canaria, creada en 1942.