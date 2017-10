Las hermanas Ruano, campeonas del mundo de la PWA en Alemania

Iballa y Daida Ruano se han proclamado campeona y subcampeona del mundo 2017 de la modalidad de olas de la Professional Windsurfers Association (PWA) al ocupar el primer y tercer puesto del podio, respectivamente, del último evento del circuito profesional celebrado en la localidad alemana de Sylt. Con este nuevo éxito, las Morenotwins suman su 27ª título mundial al espectacular palmarés conseguido tras dos décadas compitiendo al máximo nivel.

Las complicadas condiciones meteorológicas vividas en Alemania durante las últimas jornadas de competición y que estuvieron marcadas por una fuerte tormenta, impidieron que se completara la doble eliminatoria, por lo que el resultado de la 'Single Elimination' se convirtió en la clasificación final que decidió la temporada de la PWA.

Iballa Ruano revalidó el título de campeona mundial tras imponerse en la final de la eliminatoria simple de Sylt a la rider caribeña, Sarah-Quita Offringa, tras lograr una tarjeta de 18,49 puntos, frente a los 17,94 que sumó la corredora de Aruba. Este primer puesto en Alemania se une al triunfo conseguido por Iballa en Tenerife y la segunda posición de Gran Canaria, lo que le ha servido para adjudicarse el noveno mundial de windsurf de su carrera, en una temporada muy especial en la que también se ha proclamado campeona de Europa ISA de Stand Up Paddle Surf.

Por su parte, Daida Ruano ha finalizado segunda del ranking internacional 'overall' después de concluir su participación en Alemania en tercera posición y recuperase en tiempo record de la lesión sufrida en Tenerife. La 18 veces campeona del mundo de la PWA confirmó a última hora su participación en Sylt y entró por primera vez al agua en el gélido Mar del Norte, tras más de mes y medio apartada del windsurf por los problemas en la costilla que evitaron su participación en la final del evento de Tenerife.

En la última jornada de competición en Sylt, Daida Ruano Moreno defendía con solvencia el tercer puesto logrado en la eliminatoria simple ante la corredora alemana Lina Erpenstein, sin embargo los jueces determinaron que las condiciones no eran las adecuadas y decidieron cancelar, lo que impidió que Daida pudiera luchar por la remontada ante la segunda clasificada, Sarah-Quita Offringa y confirmó el primer puesto de Iballa Ruano.

"Ha sido una temporada fantástica y muy complicada, en la que tanto mi hermana Daida como yo, hemos tenido que esforzarnos al máximo para superar a nuestras rivales y a las complicaciones físicas que han marcado esta temporada" destacó Iballa, que señaló que su sueño sigue siendo lograr ser campeona del mundo de windsurf y de SUP al mismo tiempo, un objetivo por el que volverá a luchar la próxima temporada tras finalizar séptima en el Mundial ISA de Stand Up Paddle surf celebrado en Dinamarca el pasado mes de septiembre.

El nivel del circuito femenino ha evolucionado hasta alcanzar cotas inimaginables hace pocos años gracias a la aparición de una nueva generación de chicas que están elevando la competitividad al máximo, señaló Daida Ruano, que reconoció sentirse orgullosa por "haber logrado este segundo puesto, ya que llegué a Alemania sin saber si iba a poder aguantar el dolor que ejercía el arnés sobre la costilla". "La mala suerte ha marcado mi año y no he podido competir con garantías, por lo que felicito a mi hermana Iballa por su sensacional temporada, en la que ha vuelto a confirmar que es una de las mejores deportistas del planeta, combinando el windsurf con el Stand Up Paddle".

Tras recoger este 27ª título mundial en el podio de Sylt, las Morenotwins quisieron agradecer el apoyo del Grupo ANFI, Volkswagen Comerciales Canarias, Starboard, Severne y el Ayuntamiento de San Lucía como patrocinadores, ya que "sin su colaboración y confianza en nuestro trabajo sería imposible seguir compitiendo al máximo nivel".