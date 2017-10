El Villa exprime un penalti

El Villa Santa Brígida sumó su tercera victoria de la temporada al derrotar en Los Olivos al Vera. La expulsión de Airam Vizcaíno, a poco de comenzar el partido condicionó al conjunto de Francis Díaz, que vio como en esa misma acción los satauteños lograrían el tanto de la victoria al transformar Edu Bolaños la pena máxima. Los grancanarios, en especial a través de Santi y Fabio, disfrutaron de múltiples oportunidades en un encuentro que se niveló en la segunda parte, al ver la segunda amarilla el local Edu Hernández.

En una primera parte dominada por el Villa Santa Brígida, los pupilos de Israel Quintana no tuvieron el acierto necesario para elaborar buenas transiciones de balón con las que superar el planteamiento posicional del rival. La expulsión de Airam Vizcaíno en una acción en la que cometió penalti sobre Edu Bolaños, después de que el satauteño le robara el esférico, mermó las intenciones de un Vera que se vio por detrás en el marcador después de que el propio jugador grancanario acertara.

Con superioridad numérica, los de Israel Quintana disfrutaron de múltiples oportunidades para aumentar su renta: Pablo Álvarez mandó al cuerpo del meta Falero un certero servicio de Fabio y tanto Edu Bolaños como Edu Hernández, en dos acciones consecutivas, no estuvieron acertados para batir al meta. Al borde del descanso, los satauteños tuvieron de nuevo el 2-0, pero Edu Hernández se volvió a topar con el portero.

Edu Bolaños volvió a fallar una ocasión en la reanudación y luego el Vera rozó el empate con un testarazo de Néstor. La expulsión del satauteño Edu Hernández equilibró el partido en el minuto 55, lo que aprovechó el Vera para adelantar sus líneas en busca del empate. Los de Francis Díaz tuvieron la igualada con un libre directo de Eli,. Poco después, el delantero local Santi marró dos claras oportunidades para ampliar la diferencia.

El Vera intentó hasta el final poner las tablas y pudo lograrlo con un disparo de Kitoti, que lo rechazó con muchos apuros Fermín. En las postrimerías Fabio, en el segundo palo, no pudo materializar la sentencia.