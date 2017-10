Iballa Ruano gana por cuarto año consecutivo el Stand Up Paddle surf de Europa

Iballa Ruano ha logrado su cuarto título de campeona de Europa consecutivo al imponerse en el V European SUP Surf Championship organizado en la playa de Somo, en Cantabria, por la asociación privada European SUP Asociation (EUROSUPA).

Este nuevo triunfo se une a las dos medallas de oro conseguidas por la rider de Pozo Izquierdo junto a la selección española en los campeonatos continentales por naciones organizados por la Asociación Internacional de Surfing (ISA) en Francia 2016 y en Portugal, el pasado mes de junio.

Iballa Ruano llegaba a este evento después de proclamarse hace una semana nueva campeona del Mundo de windsurfing, mientras que su hermana Daida conseguía en Alemania el subcampeonato del circuito profesional de la PWA. Es el 27º título mundial que consiguen las Morenotwins a lo largo de una carrera deportiva de leyenda. Solo en 2017, la deportista canariona consigue un total de ocho títulos mundiales de windsurfing.

Las condiciones que marcaron la competición de Somo, celebrada el pasado fin de semana, fueron ideales para la corredora grancanaria, con olas de más de metro y medio de altura y prácticamente sin viento. Iballa Ruano superó en la final a la rider vasca Alazne Aurrekoetxea, y a la joven peruana afincada en Barcelona, Marina Loayza, que completaron el podio en categoría femenina.

La manga decisiva del evento estuvo dominada desde el inicio por Iballa, que desplegó en sus dos primeras olas los argumentos que la señalaban como la gran favorita para lograr la victoria. Los jueces puntuaron a la rider de Santa Lucía de Tirajana con sendos 8.00, dejando prácticamente sin opciones a sus rivales ante el completo repertorio de maniobras mostrado por la deportista patrocinada por Grupo Anfi, Volkswagen Comerciales Canarias y Starboard.

La corredora grancanaria declaró sentirse muy satisfecha al cuajar su mejor actuación desde que comenzó a competir en SUP. "En este tipo de campeonato te tienes que adaptar a las condiciones que hay y normalmente no suelen ser las que más me gustan, sin embargo esta vez todo ha sido perfecto, con muy buenas olas que me han permitido estar tranquila y divertirme en el agua como cuando estoy entrenando".