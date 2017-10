La Liga Urban Surf Gran Canaria se puso en marcha en La Cícer

El primer día de competición de la prueba #1, de la segunda temporada Liga Urban by Firgas Surf Gran Canaria transcurrió con unas condiciones no muy buenas para la práctica de surf y una jornada más propia del mes de julio que de este caluroso mes de octubre.

Desde las 8.30 h de la mañana se dieron cita los participantes de la División Blanco (Iniciación) y Verde (Diversidad funcional) en las categorías sub 10, sub 14 y sub 18, masculino y femenino. Un total de 76 participantes lucharon por obtener los primeros puntos que sumar a su ranking individual, por entidades de Surf y centros de enseñanza.

En un ambiente festivo donde las ganas y los nervios acudieron fieles a su cita, padres, niños y organización disfrutaron de la Playa de La Cicer en el municipio capitalino de Gran Canaria.

El nivel de los participantes en estas divisiones va creciendo respecto a la temporada pasada, cumpliéndose en gran medida, el objetivo de este proyecto: promover y potenciar la práctica de surf entre jóvenes de 6-18 años, aprovechando las condiciones ideales de nuestras playas.

Destaca el nivel ofrecido en la categoría Sub 10 Masculino, donde todos los participantes demostraron que el futuro es prometedor para este deporte y los participantes de División Verde, donde se vieron maniobras de alto nivel.

Segundo día de actividad

El segundo día de competición, tuvo como protagonistas a la División Rojo (avanzado). De nuevo las condiciones del océano fueron variables, y condicionada por las mareas vivas. Los competidores se adaptaron rápidamente a las condiciones del mar, desarrollando maniobras de alto nivel que deleitaron al numeroso público congregado en la zona.

En categoría Sub 10 Masculino acudieron competidores de Lanzarote y Fuerteventura para disfrutar con los amigos un magnífico día de competición, donde resultó campeón Chencho Yebra en masculino y Paula Díaz en femenino. En la categoría Sub 14 masculino comienza como líder Moisés Domínguez, campeón de la edición anterior y en femenino inicia la temporada al frente del ranking Ana Betancor. En la categoría Sub 18 masculino resultó campeón Marco Martín y en la femenina destacó en primera posición Alida González, vigente campeona de la temporada pasada.

En un ambiente festivo finalizó esta primera prueba, con la entrega de regalos y trofeos para los mejores que fueron donados por patrocinadores y colaboradores. La siguiente prueba tendrá lugar en el mes de noviembre también en aguas de La Cícer.