El Estrella vence en Sardina del Sur a un excelente Unión Gáldar

El Estrella se impuso por 12 -11 al Unión Gáldar/CC y de Ocio 7 Palmas, en el segundo encuentro de la primera vuelta correspondiente a la primera categoría de la 39ª Liga Cabildo de Lucha Canaria en Gran Canaria. La luchada tuvo como marco el terrero de Sardina del Sur, con un llenazo impresionante, siendo Cristóbal Ruíz el colegiado oficial. Victorias también para el Estrella en cadetes (28-7) y en juveniles (12-9), arbitrando Isaac Díaz.

Fue la noche de los dos Pollos de Moya, Álvaro Déniz y su hermano Ismael, aunque cada uno en diferente bando y en la grada con un padre feliz, Álvaro Déniz. Ausencias que fueron claves en el club del mandador Juan Martel, al no comparecer por lesión tanto Rayco Santiago puntal C así como el destacado C Airán Gordillo, mientras que en los hombres de Francisco Bethencourt sigue lesionado el destacado C Jonathan Morales.

En este nuevo enfrentamiento tras la final de la pasada Liga que ganó el Estrella al Gáldar, el marcador siempre estuvo favorable al cuadro norteño y tras empates a 3 y 4, poco a poco fueron incrementando la diferencia hasta un alarmante 8-11, producto del buen hacer, entre otros, de la figura de la noche: Ismael Déniz Pollo de Moya IV, quien quitó de brega de forma espectacular primero a Manuel Ángel del Toro, por toque por dentro y toque para atrás, y luego al puntal C Samuel Rodríguez Gomerito III por sendas contras de cadera y burra, aunque acabó lesionado y eso le impidió bregar contra su hermano Álvaro.

Tal y como le sucedió en Ingenio ante el Maninidra/Familia López Fabelo, toda la responsabilidad quedó en manos de Álvaro Déniz, Pollo de Moya III, que volvió a confirmar que atraviesa por un gran momento de forma, eliminando a cuatro contrarios, entre ellos el puntal B Kevin Acosta, por una tronchada en la primera agarrada y tras separarse en la segunda.