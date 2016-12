La Guardia Civil advierte contra el trucaje de los cajeros

La Guardia Civil ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen que advierte sobre la manipulación de los cajeros automáticos. El trucaje de estos dispositivos, en ocasiones mediante la colocación de un falso teclado superpuesto y en otras mediante la técnica del 'skimming', lleva a que muchas veces el cliente no recupere ni el dinero ni la tarjeta, con el peligro de que el plástico acabe en manos de los criminales. Uno de los consejos más sencillos es sacar dinero de cajeros que estén dentro de los bancos y no en la calle.





Si tu operación es correcta pero el cajero no te da el dinero no es una #inocentada

NO te vayas

Comprueba ranura

Llama a tu banco/tarjeta pic.twitter.com/GreSdTEcWs