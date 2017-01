Volkswagen, líder a todo gas

Por duodécimo año consecutivo, las listas de ventas de vehículos en las Islas vuelven a estar encabezadas por Volkswagen. Una muestra más de que el dieselgate, el escándalo de manipulación de componentes para regatear el control de las emisiones de gases nocivos surgido en septiembre de 2015, está superado. La marca alemana cerró el pasado ejercicio liderando el mercado total y el privado, con 8.413 unidades matriculadas, 1.448 correspondientes a vehículos comerciales.

Volkswagen alcanzó una cuota de mercado del 12,1%, con un crecimiento en ventas del 18,4% respecto al curso anterior. Excluidas las ventas de coches destinados al alquiler (rent a car), también es la primera en el mercado privado, en el que ha crecido un 27,7%, ganando ocho décimas de cuota de mercado y alcanzando las 5.470 unidades.

Según explicó el Grupo Domingo Alonso -distribuidor de la marca en las Islas-, "ser 12 años consecutivos líder del mercado es el fruto de una organización dedicada a ofrecer una amplia gama de productos adaptados al mercado canario, acompañada del mejor servicio y atención al cliente". Para lograrlo, tanto Volkswagen como Domingo Alonso han apostado de manera decidida por la "innovación tecnológica, no solo renovando continuamente sus productos para ofrecer los máximos estándares de calidad y seguridad, sino innovando continuamente en los procesos para brindar siempre la mejor experiencia al cliente".

Eso ha permitido que la red Volkswagen Canarias se haya situado durante los dos últimos años también como la más eficiente de Europa en los controles internos -compras fantasma- que realiza la propia marca para comprobar la calidad del servicio ofrecido.

El modelo por excelencia en el Archipiélago sigue siendo el Volkswagen Polo, que un año más volvió a ser el más vendido, con 4.375 unidades. El Golf terminó 2016 como líder de su segmento privado, con un crecimiento en ventas del 20%, pero el gran protagonista fue el nuevo Tiguan. Este último ha logrado en menos de un año -se comercializó a partir de mayo- multitud de premios como el German Design Award, el Plus X Award, el All-wheel Drive Car of the Year o el Diseño Trophy 2016. Recientemente, se ha convertido, además, en el vehículo más seguro de su clase al obtener la mejor puntuación de su segmento en el test Euro NCAP.

En el segmento de vehículos comerciales, destacó la llegada a las Islas del nuevo Amarok, el único pick-up premium con motor V6. Por su parte, la Transporter incrementó sus ventas un 73% y recibió por tercera vez el pre-mio internacional al Mejor Furgón del Año.

El pasado 2016 supuso también la entrada de la marca en la movilidad eléctrica. Presentados en junio en sociedad, el e-Golf y el Passat GTE se unieron al Golf GTE conformando así una de las gamas más amplias en movilidad eléctrica disponibles en Canarias.