Clavijo urge a distribuir mejor la riqueza que genera el auge turístico

La jornada inaugural de Fitur estuvo marcada ayer por el optimismo entre profesionales e instituciones ante las buenas perspectivas con que se abre la feria de cara al futuro más inmediato, tras un nuevo año de récords turísticos en todo los parámetros en Canarias. Empresarios y gestores públicos presentes en la feria madrileña asistieron ayer a la Feria de Madrid convencidos de que el "momento dulce" del sector tiene aún margen de mejora y que en el 2017 se pueden llegar a superar las espectaculares cifras del año pasado, las mejores de toda la historia.

En ese marco, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no se limitó a alabar la fortaleza de la industria turística isleña y a destacar su "capacidad de reinventarse cada día", factores en los que basa su éxito y su liderazgo mundial, sino que lanzó el reto de convertir toda esta riqueza generada por el auge turístico en motor de los demás sectores económicos isleños y, sobre todo, en propiciar su "mejor distribución" de forma que alcance a toda la ciudadanía.

Este fue el mensaje central expresado ayer por el presidente regional antes de inaugurar el pabellón canario que albergará hasta el domingo a 455 empresas y a las diferentes islas y ayuntamientos turísticos, y tras haber ensalzado el "imparable" crecimiento del sector en los últimos años.

"Nuestro objetivo es seguir afianzando un modelo que se caracterice por su sostenibilidad y competitividad, y que la riqueza que genere el turismo se distribuya mejor hacia el resto de los sectores productivos", afirmó Clavijo antes de recalcar que "este es el reto que tenemos por delante".

A ese objetivo a medio y largo plazo convocó Clavijo a todas las empresas que participan, junto al Gobierno regional, cabildos y ayuntamientos en este Fitur 2017, "remar todos juntos para que el turismo siga siendo no sólo nuestra más potente industria, sino que podamos aumentar la capacidad tractora en el ámbito del empleo y de otros sectores como el primario, el industrial y el comercio, así como su internacionalización facilitando el traspaso de esa riqueza a toda la sociedad canaria". "Tenemos la oportunidad no sólo de afianzar el liderazgo turístico mundial, sino a seguir creciendo como pueblo y es una oportunidad que no vamos a desaprovechar", subrayó el presidente canario.

Clavijo destacó las cifras del año pasado y recordó que, "superando nuestro techo", se alcanzó la cifra récord de 15 millones de visitantes, lo que supone un 11 % más que el año anterior, así como que el volumen de negocio rondó los 16.500 millones, es decir, un 15% más que en 2016, todo lo cual se tradujo en un crecimiento del empleo de más de 15.500 altas netas a la Seguridad Social. "Somos el territorio que más aporta por turismo a la economía española", recalcó.

Aunque él no lo mencionó, esta dinámica ha llevado al negocio turístico canario a representar casi el 40% del total del PIB regional, es decir, el sector copa ya cuatro de cada diez euros de la riqueza en las Islas, con una facturación de 45 millones al día.

El análisis del presidente sobre el comportamiento del sector no pasó por alto que durante el pasado año, sin descuidar los mercados tradicionales como Alemania y el Reino Unido, "también hemos apostado por la diversificación de clientes", incorporando así nuevos países como Hungría o Rumanía, y potenciando otros con gran capacidad de crecimiento como Francia, Italia o Polonia, además de la recuperando otros perdidos durante determinadas temporadas como el nórdico y el peninsular.

Clavijo reconoció que si cada año se consigue "elevar el listón y superarlo" tiene que ver con muchos factores, y que "es innegable que la coyuntura internacional tiene que ver con la elección de un destino sólido y seguro como Canarias". Pero considera al mismo tiempo que "detrás del crecimiento del que es el principal motor de la economía canaria hay también un intenso trabajo orientado a que la actividad turística en el Archipiélago se adecue a las motivaciones y exigencias del turista del siglo XXI". Consideró en este sentido que el Archipiélago "ha apostado por un modelo de desarrollo turístico innovador, propio de un destino consolidado pero abierto a los cambios, que suma a los recursos naturales otros valores como innovación, renovación o diversificación". Así, subrayó la "evolución de los distintos destinos canarios" y su capacidad para "seguir reinventándose cada día".

El presidente canario, que estuvo acompañado durante su intervención por los presidentes de los siete cabildos insulares y por alcaldes y concejales de turismo de muchos de los ayuntamientos participantes en la feria, destacó además el "trabajo conjunto" de todas las instituciones involucradas en la gestión y promoción turística, y de estas con el sector privado, y aseguró que "tenemos que ir de la mano porque es como más potencia tenemos a la hora de la promoción en mercados". Según dijo en declaraciones posteriores, "si no vamos juntos, podemos tener una promoción magnífica que no obedece a una realidad, o una realidad mal promocionada", y por ello abogó por "seguir trabajando en esta línea".

El presidente canario recordó por otro lado que el número de camas autorizadas en cada isla "lo definen los planes territoriales de los cabildos" y que el Gobierno "lo que quiere hacer es desbloquear proyecto atascados hace tiempo", objetivo para el que considera "necesaria esa Ley de Suelo que previsiblemente en marzo podamos sacarla adelante en el Parlamento". Explicó que la nueva normativa "va a facilitar mucho la gestión urbanística, le va a dar más seguridad jurídica y va a permitir que en islas como Gran Canaria, que se ha quedado atrás en el número de camas por tantas dificultades burocráticas, pueda ir generando todas las plazas necesarias para albergar a toda su oferta turística".