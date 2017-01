Trujillo se marca el reto de paliar los efectos de la crisis desde la presidencia del CES

Cuatro meses después del nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, el órgano dependiente del Parlamento regional, celebró la primera reunión de su nueva etapa. Lo hizo para elegir por unanimidad al nuevo presidente, Blas Trujillo, quien señaló como un "deber ineludible" de la institución "intentar mejorar" la situación por la que atraviesan "miles de ciudadanos" tras los "efectos devastadores" de la crisis económica.

A falta de la formalidad, que se completará con un decreto del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y la consiguiente toma de posesión, Trujillo expuso ayer al resto de consejeros las principales líneas de actuación. "Una sociedad decente no puede permitir que personas que están a su lado estén pasando penurias", expresó y anunció "mucho trabajo y diálogo" para colaborar en la mayor medida posible a la mejora de las condiciones del conjunto de los canarios. "Es lo que yo he propuesto a los compañeros y creo que lo han aceptado y recogido de manera muy positiva", afirmó.

Entre las primeras cuestiones que debe decidir el nuevo presidente del CES, se halla la de si cobra o no por ejercer el cargo. "Veré si asumo esa remuneración", ahora sí prevista en los presupuestos, "o no, me lo estoy pensando", señaló y relegó la decisión sobre este tema a "más adelante". No obstante, indicó que ya renunció a cobrar como presidente de la Fundación La Caja de Canarias, "como consecuencia de la situación" económica en que se encuentra este último reducto de lo que fue la institución de ahorro insular.

En cualquier caso, desvinculó las percepciones dinerarias del resultado final del trabajo. Volviendo al ejemplo de la mencionada fundación, Trujillo sostuvo que el hecho de no cobrar "no ha minado en absoluto el esfuerzo por sacar esa entidad adelante".

Según lo pactado previamente, las dos vicepresidencias se las repartirán el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, y su homólogo en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García. Por parte sindical, completan la representación Miguel Ángel Suárez y Pedro Martínez, ambos de UGT, y los miembros de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge (secretario general de la organización en el Archipiélago), Antonio Pérez y Pedro Costeras.

La representación de las patronales la completan Eugenio Castillo y Fernando Fraile, por la provincia de Las Palmas, y Pedro Alfonso, Martín Tabares y Hernández Tejera, por parte de CEOE-Tenerife. Por las cuatro cámaras de comercio canarias se sientan en el consejo José Sánchez Tinoco (presidente de la de Gran Canaria), Isael Castro, en representación de la de la provincia tienrfeña; Antonio Rodríguez (Fuerteventura) y José Torres (Lanzarote).

Las asociaciones de consumidores están representadas por José Manuel Quesada y Filomena Pastrana y los asientos los completan, en calidad de profesionales de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o laborales, el propio Blas Trujillo y Teresa Esparza.