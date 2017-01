Premios a las ideas emprendedoras

La emprendeduría es una de las sendas a recorrer por Canarias en la pelea por recortar la aún altas cifras de desempleo. Para colaborar en este reto, la compañía Philip Morris, con el apoyo de LA PROVINCIA y la Escuela de Negocios MBA, pone en marcha cada año su programa de emprendedores. En las próximas semanas, se convocará el programa de ayudas de este año a través de la web www.enegociosmba.com.

Las becas ofertadas tienen una dotación conjunta de alrededor de 30.000 euros y de ellas ya han disfrutado los ganadores de anteriores ediciones, uno de los cuales incluso acaba de obtener un galardón en la recientemente celebrada Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

Chefs en casa

A Alberto Rodríguez se le ocurrió atender una necesidad a la que no pocas veces se enfrentan los ciudadanos grancanarios. No saber o no querer cocinar cuando toca recibir invitados en casa ya no es problema con cookinhouse.es, un portal on line que pone al alcance de un clic a 850 chefs a domicilio. Además, esta numerosa oferta no es monocolor, sino que da cabida a la gastronomía de diferentes lugares del mundo; desde España hasta China pasando por África o Alemania.

Rodríguez, que es el consejero delegado de la empresa asegura que cookinhouse.es es capaz de atender a 5.000 comensales al mismo tiempo. Los 10.000 euros recibidos tras ser becados por Philip Morris sirvieron para poner en marcha el negocio. Ahora toca dar un paso más, aspiran a crecer.

Agricultura social

La finca El Viso está localizada en Telde y puede entenderse como escuela de agricultura. En ella se forma a desempleados hasta dejarlos preparados para trabajar la tierra y comercializar los productos. El técnico agropecuario Antonio Navarro y el licenciado en Filosofía Javier Aparici pusieron en marcha esta iniciativa, a la que dieron forma de asociación sin ánimo de lucro. Aún no han sacado a El Viso todo el rendimiento que puede dar, pero ya se esbozan acuerdos comerciales con grandes cadenas de alimentación como Spar. Ya hay una hectárea y media reservadas para esta cadena , que ha adelantado los esquejes y que se muestra como una firme aliada, por responsabilidad social corporativa y por disponer de productos ecológicos, que es la seña de identidad de la finca.

La fruta del dragón

En noviembre aterrizaron en Gran Canaria más de 3.000 esquejes de pitahaya o fruta del dragón. Simón Moreno, diplomado en Relaciones Laborales, y Antonio Hernández, experto en medio rural, unieron fuerzas para abastecer de este producto al mercado local y, por qué no, también el internacional.

La marca de la casa es el seguimiento del producto, que se puso de moda tras aparecer en la película Star Wars VII: El despertar de la fuerza, desde la semilla hasta el consumidor final.

Experiencias turísticas

Guillermo Barreto dirige Activity On Canarias, otro ejemplo de cómo el apoyo sumado a las ganas de emprender son el camino a la creación de un negocio. Acaba de recibir en Fitur, por segundo año consecutivo, el premio Especialista Destino del Año que otorga la revista Luxury Travel Guide.

Activity On Canarias recibió el apoyo de Philip Morris por la novedad y necesidad de su proyecto: una empresa centrada en el servicio a los turistas, a través de originales rutas que muestran al mismo tiempo la riqueza y belleza de Canarias. "Pretendemos dar a conocer los rincones y lugares de nuestra tierra, a través de nuestras actividades y rutas, buscando la experimentación por parte del cliente", sostiene Barreto.