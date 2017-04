El Ejecutivo regional cuenta con las empresas para ultimar la estrategia de internacionalización

El Ejecutivo regional requiere la colaboración del tejido empresarial de las Islas para continuar elaborando un "diagnóstico" sobre el estado actual de la internacionalización de la economía canaria. A través de un cuestionario enviado a las empresas isleñas por la entidad pública Proexca, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento trata de concretar las líneas de actuación necesarias para impulsar e incrementar la actividad de las compañías del Archipiélago en el exterior.

El responsable del área Pedro Ortega explica en un comunicado que las primeras conclusiones que se han extraído del plan operativo de internacionalización en el que actualmente se está trabajando, demuestran que "las Islas cuentan con instrumentos adecuados para ayudar a las pymes en su salida al exterior. Aun así, el número de empresas que ha dado el salto fuera de Canarias debe seguir creciendo para que la internacionalización se consolide como una alternativa real para diversificar la economía canaria". Por ello, insiste, "es importante que las empresas, que son las que viven el proceso en primera persona, nos indiquen cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan cuando emprenden la aventura exterior".

La encuesta es absolutamente anónima y se puede responder hasta el próximo 25 de abril. Ésta cuenta con dos tipos de cuestionarios, en función de si la empresa realiza o no actividades en el exterior. En el caso de las empresas aún no operen fuera de las fronteras canarias, las preguntas tienen, entre otros objetivos, determinar cuáles son las razones por las que no lo ha hecho, qué condiciones son necesarias para que se inicien en el proceso de internacionalización, cuál es la vía de negocio que escogerían para hacerlo (exportación, implantación de filial o licitación) o qué mercados les resulta más atractivos. En el caso de que las compañías ya tengan experiencia en internacionalización deben contestar a cuestiones relacionadas con el volumen de negocio que representa el mercado internacional, los países en los que trabajan, cómo ha evolucionado su negocio internacional, qué perfiles profesionales asumen esta tarea, y cuáles son las principales barreras que se han encontrado.

Ortega destaca la importancia de conseguir la mayor participación posible para garantizar que la nueva estrategia de internacionalización responda de manera adecuada a las necesidades y retos a los que se enfrenta el tejido empresarial canario para expandir su negocio más allá de las islas". Una vez obtenidas las respuestas, Proexca y PwC -consultora que ganó el concurso del Ejecutivo canario para, de un lado, captar potenciales inversores de 80 países de todo el mundo a Canarias, especialmente a las empresas radicadas en el continente africano, y, de otro, contribuir a definir el modelo de internacionalización económica del Archipiélago con el horizonte del año 2020- contactarán de nuevo con las asociaciones empresariales y las empresas que han colaborado en los grupos de trabajo para compartir los resultados de la encuesta, así como las propuestas de acciones que se tienen previsto incluir en la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía de Canarias que se está elaborando.