Fuerteventura se lanza a por el turismo islandés y Tenerife, a por el neoyorquino

Promotur ha sacado a concurso 24 rutas para unir las Islas con destinos con los que hoy no existe conexión directa. En esta nueva convocatoria del Fondo de Desarrollo de Vuelos, destaca el intento de Fuerteventura por enlazar con Reikiavik, capital de Islandia, y el reintento de Tenerife por contar con un trayecto que la una con Nueva York.



La mercantil pública canaria dedicada a la promoción turística ha conseguido hasta el momento que se pueda volar desde el Archipiélago a 18 destinos a los que con anterioridad era imposible llegar sin realizar escalas. La mayoría de los trayectos que se ofertan se quedan en el limbo al no encontrar una aerolínea que se comprometa a cubrirlos durante al menos dos años y a pesar de los incentivos económicos que se les ofrecen.



La Consejería de Turismo del Gobierno canario consensúa con los cabildos la oferta de rutas de cada convocatoria en función de la estrategia que cada uno de ellos tiene. Además, no conseguir que en un primer intento aparezca la compañía aérea dispuesta a pujar no supone dejar de intentarlo. Es el caso de Tenerife, que desde el Reina Sofía vuelve a optar por conectar con Nueva York.



"La conectividad aérea es un objetivo prioritario para el Gobierno de Canarias por su contribución al desarrollo económico del Archipiélago y clave en la estrategia de diversificación de mercados turísticos", destacó la consejera de Turismo regional, María Teresa Lorenzo, en un comunicado. El cambio en el modo de viajar, con los turistas asumiendo la organización, anima también la aspiración a aumentar el porfolio de destinos.



Gran Canaria opta a incrementar su carta con Lyon (Francia), Venecia, Graz (Austria), Breslavia (Polonia), Helsinki (Finlandia), Niza, Riga (Letonia) y Bucarest (Rumanía). Además de Reikiavik, Fuerteventura también pone en liza Lyon y Cracovia (Polonia). Mientras, Lanzarote busca novias para unirla con Ginebra (Suiza), Bratislava (Eslovaquia) y Oporto.



Tenerife solo entra en juego desde el aeropuerto del sur, desde donde además de a Nueva York pretende que pueda viajarse a Lisboa, Marsella, Groningen (Holanda), Niza, Turín y Sofía (Bulgaria). Por último, La Palma busca aerolíneas que la unan con Leipzig (Alemania), Viena, París y Dublín.