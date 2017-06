Valido, preocupada por el poco tiempo para ejecutar 61 millones en empleo y pobreza

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, reconoció ayer que ve con incertidumbre y preocupación cómo se va a concretar por parte del Ejecutivo central el destino de los nuevos fondos pactados en los presupuestos del Estado correspondientes a su área, puesto que habrá que ejecutarlos antes de fin de año para que no se pierdan.



Se trata de 42 millones de euros para empleo, cinco millones para el plan concertado de servicios sociales, cinco millones contra la pobreza, 7,8 millones para regeneración urbana y 1,2 millones para un plan sociolaboral en Jinámar (Gran Canaria), según le recordó en el pleno del Parlamento el diputado de Nueva Canarias Luis Campos.



fondos estatales.

Campos pidió a la consejera que, aunque aún no se han aprobado los presupuestos , empiece a trabajar para tener listos todos los programas de modo que "no se pierda ni un céntimo" por la limitación temporal para la ejecución de los

La Consejería debe hablar ya con cabildos y ayuntamientos para planificar la ejecución de los fondos que correspondan en el plan de servicios sociales o en medidas concretas de lucha contra la pobreza, y también tener perfilados los programas de empleo y formación para los nuevos fondos que recibirá del Plan Integral de Empleo.



"No vamos a permitir que se deje de invertir ni un solo céntimo", advirtió el diputado de NC a la consejera.

Cristina Valido consideró que los fondos conseguidos por los dos partidos nacionalistas en la negociación presupuestaria son muy importantes, y garantizó que su departamento está muy pendiente de cómo se concretan para conseguir ejecutarlos en este ejercicio.



Pero lamentó la incertidumbre que existe, hasta que definitivamente se aprueben los presupuestos estatales, sobre las condiciones y plazos de las transferencias de los fondos de empleo, y señaló que la Secretaría de Estado de Empleo aún no ha informado al respecto.



Mientras tanto, la Consejería trabaja en la elaboración de planes y convocatorias para tenerlas listas, aunque sin saber cómo el Estado va a condicionar la ejecución de los fondos. Lo mismo pasa en el caso de los fondos contra la pobreza, pues la Secretaría de Estado de Infancia no ha informado sobre las pautas de ejecución de los recursos para la pobreza infantil.



"No sabemos si tendremos que ejecutar los fondos desde la comunidad autónoma o si podremos hacer convenios con los municipios para que les lleguen y los distribuyan más directamente", comentó. Lo mismo ocurre con los fondos para Jinámar, que no se sabe si se transferirán a la Comunidad Autónoma o al Ayuntamiento.



"Hasta que no se aprueben los presupuestos no tenemos seguridad de cómo se va a ejecutar", reconoció, pero confió en que pese a que no se conocen aún "las reglas del juego" se puedan ejecutar antes del 31 de diciembre. "Estamos adelantando todo lo que podemos, porque sabemos el riesgo que supone recibir fondos para ejecutar en muy poco tiempo", sobre todo cuando también depende de coordinarse con cabildos y ayuntamientos, expresó la consejera.



De momento "no tenemos respuestas claras para plazos y formas de ejecución" y lo que podemos hacer es "empezar a correr" en la ejecución de los fondos de empleo con los que ya se cuenta para que no se junten con los extraordinarios que se van a recibir, agregó.