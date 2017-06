Tensión entre el Banco de España y el Popular por las garantías para lograr liquidez

El anterior equipo directivo del Popular salió ayer en defensa del honor de la entidad después de que el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, asegurara que el banco tenía más garantías de las que presentó al organismo. De haberlas puesto todas sobre la mesa de negociación hubiera obtenido más liquidez, si bien, insistió Alonso, la resolución no se habría demorado mucho más tiempo en ejecutarse.

Así lo señaló durante una conferencia organizada en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP), en la que explicó que los bancos centrales pueden prestar liquidez en función de las garantías presentadas por las entidades. "Las que no se presentan a Banco de España es como si no existieran, si no las traen no las vemos", apuntó. "El Banco de España otorgó toda la liquidez que pudo con las garantías que le presentó el banco".

En ese sentido, indicó que las garantías presentadas por Popular fueron "relativamente pocas", por lo que el organismo "sospechó" que el banco tenía "potencialmente más garantías". "Se puede sospechar que tenía más, pero si no las trajo no las vimos y no puedo certificarlo", aclaró. "La provisión de liquidez por parte del banco central es ilimitada hasta el límite en que haya garantías".

Los exdirectivos de la entidad aseguraron ayer que se presentaron al Banco de España garantías por 40.000 millones en activos por las que se le concedió una línea de liquidez para emergencias de 3.800 millones , pero este importe se volatilizó casi de inmediato con la fuga de depósitos que estaba sufriendo la entidad. Ante la salida masiva de depósitos, Popular solicitó el 6 de junio otra línea de emergencia, pero no le fue concedida. La entidad consiguió "aguantar" por la liquidez que obtuvo en los mercados, aseguraron.