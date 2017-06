Un bulo cuestiona la aplicación del descuento por las navieras

Un bulo difundido por Whatsapp asegura que las navieras Fred Olsen y Armas han utilizado el descuento del 75% que entró en vigor este jueves como cortina de humo para aumentar los precios. El mensaje, que llama a la movilización ciudadana, utiliza como ejemplo un trayecto de ida y vuelta con coche entre Gran Canaria y Tenerife. Comparan el precio del mismo itinerario entre el pasado 28 de junio y tras la entrada de la bonificación, el 29.

El bulo asegura que no se ha aplicado de manera efectiva el descuento del 75%, pero utiliza como referencia un paquete de billete con coche, al que aplica la bonificación al precio final. He aquí el primer error, ya que la reducción de precio de residente vale únicamente para el billete del pasajero y no afecta al coste adicional de transportar un coche.

El cálculo correcto debería haber desglosado de manera diferenciada el precio del billete y del vehículo. Si lo hubiese realizado únicamente con el pasaje del residente hubiese apreciado que sí se ha aplicado la bonificación. Como ejemplo de ello, adjuntamos dos billetes de ida y vuelta Gran Canaria-Tenerife comprados en estas compañías en 2011 y 2012. Respecto a estos trayectos, cuyo coste ha ido aumentando con los años, se aprecia una rebaja sustancial en el precio.

Billetes comprados en Fred Olsen y Armas en 2011 y 2012

Precio actual de los mismos trayectos tras la entrada en vigor del descuento del 75%



Posteriormente utiliza como referencia los billetes sin bonificación de residente, que no vieron afectados sus precios tras la entrada en vigor de la bonificación. Según el mensaje, Fred Olsen y Armas aumentaron el precio del trayecto Gran Canaria-Tenerife (ida y vuelta) con coche incluido a 200€ y 148€ respectivamente. Al consultar los precios en las webs de las compañías para ese mismo desplazamiento, Fred Olsen oferta el viaje por una tarifa mínima de 118€ y un máximo de 184€ (de la tarifa oro, la más cara de la compañía) y Armas a 93,48€.

Gran Canaria-Tenerife ida y vuelta este fin de semana con coche

La Naviera Armas en un comunicado ha subrayado que el coche no está incluido en la bonificación del 75%, por lo que "el comparar paquetes ahorro que incluyen vehículos no es correcto". Aseguran que el precio de los billetes es exactamente la mitad del coste que tenían antes de que el descuento entrase en vigor.

Armas remarca que la mala interpretación de la aplicación del descuento puede "llegar a confundir a los pasajeros y usuarios, tal y como está pasando en las redes sociales". Además del ejemplo de los packs de billete y vehículo, puede confundir el caso de las aerolíneas en donde las tasas y gastos de gestión no son bonificables, por lo que el precio final no es exactamente la mitad de lo que se pagaba antes del descuento de residentes.

Moraleja: contrasta siempre la información.