El Congreso pide aplicar la ayuda aérea a los hijos no residentes de isleños

La mejora de la conectividad en Canarias gana enteros día a día. Coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo tramo de descuento a residentes en los billetes de avión y barco para viajar entre islas, pasando del 50 al 75%, el Congreso acaba de dar un nuevo paso que incide en la nueva sensibilidad de la política y de las instituciones estatales con el transporte en Canarias y en los territorios no peninsulares. Así, la comisión de Fomento de la Cámara aprobó el miércoles una propuesta del PP que reclama aplicar el descuento a los menores no residentes que tengan a alguno de sus progenitores o tutor legal viviendo en alguno de los archipiélagos, Ceuta y Melilla. La iniciativa parte de la diputada majorera del PP Celia Alberto y fue asumida por todos los grupos parlamentarios.

Se trata de una proposición no de ley (PNL), es decir, que se limita a instar al Gobierno a que adopte una medida de ese tipo, pero tiene el aval del Ministerio de Fomento, a quien corresponde aplicar el sistema de descuentos al transporte y quien estaría dispuesto de entrada a realizar un estudio sobre las condiciones técnicas de aplicación de la medida, así como el coste de la misma. La diputada popular cree que el coste "no debe ser significativo", pero que extender la subvención a estos casos no contemplados ahora en la norma "sería importante para aquellos padres que se vean afectados por esta situación".

La propuesta de Alberto señala en esencia que se extienda a los menores no empadronados en las Islas el descuento si uno de sus padres o tutores legales son residentes en uno de estos territorios y el otro no. Según Alberto, actualmente se dan situaciones de padres empadronados en las Islas que no tienen las la guardia y custodia de sus hijos residentes fuera del Archipiélago. Con la normativa actual, el descuento aéreo del 50% no puede ser extensible a esos menores que se ven obligados por los jueces en los convenios reguladores y en las sentencias de custodia a desplazarse por el país.