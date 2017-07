Canarias prepara un nuevo viaje a Estados Unidos para vender sus atractivos fiscales

Cuando hace apenas semanas que concluyó el primer viaje oficial a Estados Unidos (EE UU) del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para promocionar las ventajas que ofrece el Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago a las empresas que deciden operar en las Islas, la delegación canaria prepara ya un nuevo desplazamiento al país norteamericano, en este caso a propuesta de una firma de EE UU interesada en las posibilidades de inversión que brinda la Comunidad Autónoma. Así lo adelantó a este diario el consejero delegado de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), entidad dependiente del Ejecutivo regional cuyo principal representante formó parte de ese primer viaje que ha permitido al Gobierno convencer a una decena de empresas, de momento, para que estudien en profundidad la posibilidad de invertir en el Archipiélago, tal como adelantó el propio Clavijo en el Parlamento autonómico.

"Nos han hecho una propuesta que ya hemos aceptado", adelantó Martín Carbajal, que explicó que los mayores problemas con que se topó la delegación canaria en su ruta estadounidense fueron por el desconocimiento que impera sobre las posibilidades de las Islas, hasta el punto de que "no se imaginan lo que hay aquí". El representante de Proexca, que aún no puede ahondar en la identidad de la empresa que ha cursado la invitación para regresar a EE UU -como tampoco las de las diez firmas que más interés han mostrado hasta el momento por operar en Canarias-, apuntó que la idea generalizada tras dar a conocer el REF y los instrumentos fiscales a los empresarios y "prescriptores" -la figura de quienes recomiendan u orientan el destino de las inversiones- es que el Archipiélago es "una joya escondida". "Muchos se preguntaban si somos un paraíso fiscal, y había que aclararles que no", dijo Carbajal.

El consejero delegado sí detalló que los principales sectores representados en las reuniones mantenidas en EE UU, y también a los que pertenece esa decena de empresas más interesadas, son los de petróleo y gas, cine y audiovisual, TIC y energías renovables. Ya desde la empresa pública se está realizando un seguimiento y se mantiene contacto con cada una de las firmas que mostraron especial interés.