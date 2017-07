Casi 395.000 canarios podrán ahorrar hasta 800 euros gracias a la bajada del IRPF

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la ampliación de la exención de declarar el Impuesto sobre la Renta (IRPF) a quienes ingresen hasta 14.000 euros beneficiará a cerca de un millón de contribuyentes en España, que podrán ahorrarse unos 800 euros de media. En Canarias la medida favorecerá a un total de 394.933 personas, según los datos de la Campaña de la Renta de 2015.

La exención en el pago del IRPF, que actualmente beneficia a todos los contribuyentes con ingresos de hasta 12.000 euros, se elevará el año próximo hasta los 14.000 euros, según el compromiso alcanzado por el Gobierno, del PP, con Ciudadanos por exigencia de este partido para respaldar el techo de gasto para 2018 y la senda de reducción de déficit aprobados el lunes por el ejecutivo.

Esto entrañará que a partir del próximo año los salarios más bajos (hasta 14.000 euros anuales) dejarán de sufrir retenciones fiscales en la nómina.

Los contribuyentes con ingresos entre 14.000 y 17.500 euros también verán reducido el gravamen por IRPF, según anunció ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Ambas medidas beneficiarán a un colectivo de 2,8 millones de contribuyentes, indicó Rivera. Otros 0,7 millones de declarantes pagarán también menos por IRPF al poder aplicarse deducciones de 1.200 euros anuales por tener ancianos y personas discapacitadas a su cargo.

La rebaja fiscal, que es selectiva y no generalizada, según precisó anteayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, supondrá un ahorro total de 2.000 millones a 3,5 millones de contribuyentes: el 18% de los españoles que pagan el impuesto.

Déficit excesivo

El Gobierno accedió a esta rebaja para lograr el respaldo de Ciudadanos, aunque el 20 de junio Montoro dijo que no había margen para reducir impuestos en 2018. España está sometida por la UE a expediente por déficit excesivo.

El presidente del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado, considera que "no es el momento" de bajar el IRPF, máxime cuando "el diferencial con Europa en presión fiscal es de seis puntos". No ve conveniente reducir ningún impuesto, más aún cuando "se acaban de inyectar 10.000 millones de euros en presupuesto de la Seguridad Social para el pago de las pensiones". "No deja de ser otro parcheo más, asistimos a alguno de ellos hace dos años y es una nueva modificación puntual", apostilló Cruzado.