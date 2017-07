La Audiencia de las Palmas ve abusivo que el banco cargue los gastos de hipoteca al cliente

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha emitido una sentencia en la que asegura que son los bancos los responsables de pagar la totalidad de los gastos de notaría y del registro de la propiedad en la constitución de una hipoteca.

Según consta en una sentencia de la Sección cuarta de la Audiencia de Las Palmas, que es la competente para resolver los recursos de apelación sobre condiciones generales de la contratación, son nulas "las cláusulas de los préstamos hipotecarios que atribuyen a los clientes el pago de la totalidad de los gastos de Notaría y de Registro de la Propiedad", detallando que el banco debe reintegrar a los clientes no la mitad sino todos los gastos que éstos hayan abonado por dichos conceptos.

En este sentido, cita al Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, donde se asegura que pese a que "el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista".

"Dado que tanto la formalización de la escritura pública ante notario como la inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad se efectúan en el exclusivo interés del Banco, es éste quien debe correr con dichos gastos", explica la sala canaria. Así, la sentencia incide en que las entidades financieras deberán "proceder a reintegrar al prestamista los que éste haya acreditado haber abonado en aplicación de la cláusula declarada nula".

Esto, en cambio, no resulta "aplicable" al caso en particular que analiza la sentencia, porque en ella lo que se hace es desestimar la apelación propuesta por Bankia, no habiéndose recurrido por parte de los clientes la sentencia en que se condenaba al banco únicamente a pagar la mitad de los gastos.