Toys 'R' Us se declara insolvente en Estados Unidos pero no cierra tiendas en España

La cadena de jugueterías Toys 'R' Us, se ha declarado en bancarrota de forma voluntaria dada su elevada deuda en Estados Unidos y con el objetivo de establecer una estructura de capital sostenible. La decisión no supone el cierre de tiendas en España. En concreto, la juguetera se ha acogido a la protección del capítulo 11 ante el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Este de Virginia, en virtud del cual todas sus operaciones quedan bajo supervisión judicial. Toys 'R' Us contaba en España en mayo pasado con un red de 51 establecimientos -en Canarias está presente en Las Palmas de Gan Canaria y La Laguna- y alrededor de 1.600 empleados que no se verán afectados por el proceso de insolvencia. La deuda de la juguetera asciende a unos 4.174 millones de euros, de los que debe realizar un pago de forma inminente de 334 millones. Al acogerse a esta protección, sus propietarios buscan reestructurar esta deuda.