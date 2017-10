Inspectores del Banco de España dicen que Bankia salió a Bolsa con datos falseados

El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez Ruiz, sostiene que las provisiones con las que salió Bankia al mercado de valores estaban "pintadas", ya que la cantidad de provisiones para insolvencias de 6.913 millones de euros con las que aseguraba contar en su folleto de salida a Bolsa era "imposible" de acumular en los meses previos.

La salida a Bolsa de Bankia, desaconsejada por el equipo de inspección del Banco de España de forma "encarecida" se realizó con la "inconsistencia irrelevante" de valorar el precio de las acciones con un descuento del 75% de lo que reflejaba las cuentas de la entidad, señaló ayer durante su comparcencia en la comisión de investigación sobre la crisis en el Congreso.

Respecto a las ayudas públicas recibidas por el grupo BFA-Bankia, Sánchez Ruiz mantiene que, pese a que no fueron las más relevantes en términos porcentuales, lo ocurrido "puede ilustrar muy bien las cosas que ocurrieron" durante la crisis económica y la actuación de sus gestores. Así, explicó que durante la agrupación de las siete entidades que dieron lugar al BFA, se optó por reconocer el deterioro de los activos no contra la cuenta de resultados sino en las cuentas de reservas, lo que no reflejó una "imagen fiel" del valor de la compañía. Todo ello, para evitar que se considerasen ayudas estatales a nivel europeo. Esto tuvo como consecuencia, por ejemplo, que se repartieran más de 100 millones de euros a los gestores de las entidades en remuneración variable.