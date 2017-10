"Escapamos como podemos"

"Si vas a mi casa la nevera está vacía muchos días, no es que no llegamos a final de mes, sino que ni siquiera llegamos a mediados". Francisco Javier Dávila, de 42 años y con una discapacidad del 67%, recibe una pensión no contributiva que no llega a los 350 euros al mes y con eso malviven tanto él como su madre y su hermano. "Una vez que cojo el dinero es para pagar cosas: agua, luz, comunidad, basura... No da para nada, vamos escapando como podemos, es triste que esto esté pasando en Canarias cuando hay récord de llegada de turistas", lamentó el hombre, que ayer acudió a la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar unas pensiones dignas.

Casi un centenar de personas secundaron la marcha para reivindicar la revalorización de estas prestaciones y derogar las dos reformas laborales, aprobadas en 2010 y 2012 por el Gobierno central, generadoras de desprotección, precariedad, explotación y pobreza, según los sindicatos UGT y CCOO, convocantes de la protesta.

En Canarias un total de 23.971 pensionistas cobran menos de 400 euros al mes. La media de lo que perciben asciende a 365,57 euros mensuales. Mientras que 308.619 canarios reciben una pensión media de 848,17 euros.

La movilización organizada en la capital grancanaria arrancó en el edificio sindical y atravesó Triana hasta la Plaza de las Ranas. "Las pensiones no se tocan", "salarios dignos, pensiones dignas" y "fuera las manos de nuestras pensiones" fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes, que se unen, así, a las marchas convocadas en toda España y que culminarán el 9 de octubre con un multitudinario encuentro en la madrileña Puerta del Sol.

Las manifestaciones en defensa del sistema público de pensiones recorren la geografía nacional desde el sábado. Ayer hubo también protestas en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma y la próxima semana se desarrollarán en Tenerife.

En el acto en la capital grancanaria participaron el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, y el secretario de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez, además de numerosos delegados sindicales y representantes de plataformas y colectivos a favor de las pensiones dignas, así como miembros de Izquierda Unida Canaria y del Partido Comunista, entre otros.

"Ridícula" subida del 0,25%

"Reclamamos al Gobierno la vuelta al Pacto de Toledo, lo que hace falta es voluntad política para modificar el actual sistema, implantado tras la reforma del sistema de pensiones por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013", afirmó Santana, para quien "ya no hay excusas para cambiar el sistema de pensiones, porque las pensiones públicas son sostenibles, por mucho que el Gobierno diga que no".

El secretario general de UGT en Gran Canaria, Juan Carlos Tabraue, llamó a la movilización para hacer visible la necesidad de que se revaloricen las pensiones y no permitir que los actuales pensionistas pierdan poder adquisitivo con una "ridícula" subida del 0,25 %, frente a un aumento del IPC del 1,6 %.

Cuatro de cada nueve pensionistas sostiene a sus familias con sus pensiones. Muchas familias en las que no entran ingresos o estos son muy escasos se sustentan gracias a las pensiones de sus mayores. Una situación que se ha agravado a raíz de la reforma laboral del PSOE en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, y del PP en 2012 con Rajoy como presidente, que "han dado rienda suelta al trabajo precario, con sueldos de miseria y jornadas abusivas", criticaron los sindicatos.

Tabraue destacó que los pensionistas son una parte muy importante de la sociedad. Unos mayores que, "además de sostener con sus ingresos a sus hijos y nietos colaboran para contribuir al cuidado de los menores durante las abusivas jornadas laborales a las que se ven sometidos sus padres, bien haciendo la comida o contribuyendo a su cuidado", aseguró durante la asamblea previa a la reivindicación.

"No estamos dispuestos a seguir consintiendo que los derechos de nuestros mayores sean pisoteados una y otra vez", subrayó Tabraue.

Mientras que Francisco Rivera, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Canarias se queja de que "300 euros se gasta un político sólo en viajes y desayunos" y se pregunta si los políticos serían capaces de vivir con ese dinero en sus bolsillos.

"Ellos tienen el privilegio de poder comer todos los días, no se dan cuenta de la pobreza que hay en las Islas", alertó, al tiempo que advirtió de que "las futuras pensiones corren peligro".