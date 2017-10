El 'gran timonel' que sabe ubicar Canarias en el mapa

China se dispone a "alzarse sobre todas las naciones del mundo" en la "nueva era" de Xi Jinping, que quedó inaugurada esta semana con su consolidación como gran timonel en el XIX Congreso del Partido Comunista Chino. Un líder indiscutible al frente de un país que aspira a convertirse en las próximas décadas en el primer poder global. Y que, a diferencia de otras grandes potencias, tiene bien localizada a Canarias en el mapa.

De hecho, hace menos de un año que el presidente de la República Popular China se alojó en Gran Canaria. Xi Jinping llegó a la isla en una escala, como tantos otros históricos dirigentes mundiales; pero sacó partido a su corta estancia reforzando su relación con España. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, viajó también a la isla para mantener con él una reunión de trabajo en la que Canarias, también como es costumbre, quedó relegada a un segundo lugar.

Pero la "nueva" China conoce ya el potencial de las Islas como plataforma logística en esta área del mundo. El pasado viernes, en un debate celebrado en el Salón Atlántico de Logística, el presidente del Instituto Marítimo Coreano explicó con detalle cómo ve a las Islas un inversor desde el Pacífico. Y aunque Corea no sea China, la comparación ayuda a comprender por qué un gigante económico, que se ha marcado como objetivo liderar el mundo en 2050, muestra interés por un pequeño archipiélago atlántico. Porque, pese a que el país asiático no necesita a Canarias para expandir sus inversiones e influencia en el continente africano, donde ya tiene una notable presencia, no parece dispuesto a desperdiciar la oportunidad que le brindan las Islas para afianzar aún más sus vínculos con África occidental.

La 'Teoría de Xi'

El "pensamiento" de Xi Jinping -su nombre y su filosofía- ha entrando a formar parte de los estatutos del PCCh, compartiendo honor con Mao Zedong y Deng Xiaoping (en su caso tras su muerte). Su objetivo es impulsar el proceso de reformas y apertura del país, para apuntalar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus 1.300 millones de habitantes. Es decir, culminar el sueño chino de modernización "en el último y más complejos de sus tramos", según algunos analistas. No sólo los 89 millones de militantes comunistas tendrán que asumir los principios del Pensamiento Xi Jinping sobre socialismo con características chinas para una nueva era. También será objeto de estudio en las escuelas.

La Teoría de Xi incluye, además, el proyecto denominado Nueva Ruta de la Seda, un ambicioso plan con el que aspira a conseguir que China reemplace a Estados Unidos como principal potencia mundial a mediados de siglo.

Quién ha teorizado estas ideas, y acaba de ser elevado por ellas a los altares en el seno del PCCh, enfiló en noviembre del pasado año la carretera del sur de Gran Canaria para llegar al Hotel Lopesan Costa Meloneras, donde se hospedó una noche. No es de extrañar que, pese a su brevedad, la visita impresionará a los testigos de aquella comitiva: más de 150 personas trasladadas desde el aeropuerto en una interminable retahíla de coches, ambulancias y policías, que acompañaron a Xi Jinping, su esposa, sus doce vicepresidentes y ministros, asesores, periodistas y restantes miembros de su delegación.

El mandatario chino regresaba de una gira por Latinoamérica y, aunque días antes de su llegada se especuló con que incluiría en su agenda una reunión con el presidente Fernando Clavijo, esta finalmente no se produjo. Y ello pese a que el Gobierno canario lleva años ofreciéndose a las autoridades chinas. El ex presidente Lorenzo Olarte ha sido su principal adalid desde hace más de una década, hasta el punto de haber creado la Fundación Canaria para la Integración y Cooperación con China (FICC). Pero en su fugaz visita a Gran Canaria, Jinping solo se reunió con la representante del Gobierno central, que está realizando serios esfuerzos por captar inversores y turistas chinos, más atraídos por el turismo urbano que el vacacional.

Visitando Canarias

De Maspalomas, Jinping se trasladó a la capital grancanaria para visitar la Casa de Colón, cuyo atractivo para los dirigentes chinos ya había quedado claro en otras visitas, igualmente en escalas, realizadas al museo por dos antecesores: Jiang Zemin (2001) y Hu Jintao (2004). No repitió, sin embargo, la visita a los cargueros de la flota pesquera que, propiedad de la empresa pública china, operan en el Puerto de la Luz. Y por el que se ha interesado por cierto la gran naviera Cosco. En el encuentro de zonas francas y de libre comercio celebrado el pasado mes en Shanghai, otras cien compañías chinas de diversos sectores con presencia en la costa occidental africana mostraron interés por las ventajas fiscales de las Islas.

Darlas a conocer ha sido uno de los principales frutos de la visita de Xi Jinping a Gran Canaria. Y es que el mandatario asiático se hizo acompañar por periodistas de la agencia y la televisión públicas, que difundieron su estancia en la isla. Y desde entonces, la cadena hotelera que los alojó (en 56 habitaciones y con un despliegue de seguridad de altísima tecnología) ha visto incrementada la visita de ciudadanos chinos al hotel.

En Canarias viven más de 10.000 residentes chinos, cuya colonia se ha quintuplicado desde 2001 hasta la actualidad. Y aunque no hay datos sobre el número exacto de negocios regentados por ellos en el Archipiélago, sí ha trascendido que sólo los alemanes, británicos e italianos, con mucho más arraigo, superan el número de emprendedores chinos en las Islas.

¿Icono del siglo XXI?

El culto de Xi Jinping a su persona, que culminó con el apuntalamiento de su poder esta semana, ha ido creciendo en proporción a su autoritarismo. Así lo entienden al menos activistas y defensores de los derechos humanos, que denuncian que "su ansia por controlar internet, los medios y la sociedad civil, están haciendo que China viva uno de sus peores momentos desde la represión de Tiananmen de 1989". Y ello pese a la campaña contra la corrupción que ha protagonizado y que ha supuesto castigos para 1,4 millones de funcionarios de todos los niveles.

El nulo papel de la mujer en un mundo dominado por hombres es otro de los anacronismos de la "nueva" China. En las estructuras de poder que ha impuesto, solo hay 11 mujeres de 408 altos cargos. Un dato que nos habría ayudado a comprender San Mao, la reconocida escritora china que vivió en Canarias una apasionante historia de amor que elevó a literatura y que cuya casa en Playa del Hombre se ha convertido en lugar de peregrinaje de sus compatriotas.

La debilidad de Occidente, acosada por la crisis financiera desde 2008, y el repliegue de EEUU iniciado por Trump, son los dos factores que han permitido al gran timonel chino dar un paso al frente y erigirse como defensor de la globalización y de la lucha contra el cambio climático. Y todo ello sin renunciar a sus aspiraciones territoriales y económicas en aras del "rejuvenecimiento de la gran nación china". Para lograrlo, el recién reelegido presidente del PCCh ha sido, en paralelo, designado jefe de la Comisión Militar Central. En definitiva el "presidente de todo", con una "autoridad extraordinaria" que, según los politólogos, en nuestra cultura occidental pondría los pelos de punta a cualquier ciudadano con riguroso sentido democrático. Algunos auguran que es solo el preludio de un mandato que pudiera llegar a ser vitalicio y convertiría a Xi Jinping en un personaje-icono del siglo XXI.