El futuro de la niña Muna Navarra, en el aire

La niña Muna Navarra, nacida el pasado jueves a bordo de la fragata española 'Navarra' tras un operativo de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, ha sido trasladada a un hospital de Catania junto a su madre, una medida que por el momento deja en el aire que les vaya a ser concedida la nacionalidad española, tal y como se desprendía de las palabras del portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, cuando el viernes indicó: 'Bienvenida a España, niña'.

No obstante, según recogen distintos medios, el traslado al país más cercano es el paso ordinario recogido en las normas. Haber nacido en un barco español no confiere a la niña la nacionalidad española, pero el Ministerio del Interior mantiene abiertas las vías para que tanto la madre como la niña puedan obtenerla.

Tras informar de que la 'Navarra' había rescatado el jueves a 217 personas en el mar cuando trataban de alcanzar las costas europeas a bordo de una embarcación neumática, Méndez de Vigo explicó el viernes que una de las mujeres salvadas se encontraba en avanzado estado de gestación, se puso de parto en la fragata y dio a luz a una niña con la ayuda del equipo médico del barco que atendía a los inmigrantes en los rescates.

"Por tanto, fragata 'Navarra', barco español, suelo español. Bienvenida a España, niña. Creo que es un buen augurio para estas Navidades", resaltó el portavoz del Gobierno al finalizar la rueda de prensa.

No obstante, haber nacido en un barco español no confiere a la niña nacionalidad española, pues nacer bajo pabellón o territorio de España no es condición suficiente para convertirse inmediatamente en ciudadano español.

España sólo reconoce la nacionalidad de origen a los hijos de extranjeros cuando al menos uno de los progenitores sea nacido en España, cuando los padres sean apátridas o cuando la legislación del país del que proceden no confiera al recién nacido la nacionalidad automáticamente.

También se da el 'DNI' al bebé nacido en España cuando se desconoce la identidad de sus padres y se presume como nacido en España a todo aquel cuyo primer lugar de estancia conocido sea territorio español. La siguiente casuística sería la de los niños adoptados por ciudadanos españoles, pero este tampoco sería el caso.

Con todo, el Gobierno puede reconocer a esa niña la nacionalidad por carta de naturaleza, una medida de carácter graciable y no sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo que se otorga así discrecionalmente y por decreto tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales. Un representante legal del menor tendría no obstante que solicitarla.

Los militares españoles de la fragata 'Navarra' participan en la operación europea SOPHIA de lucha contra el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo. En el casi año y medio que llevan desplegados han rescatado a más de 8.000 personas que habían partido de la costa de Libia y trataban de alcanzar Europa.