"Si continúa la política económica, se crearán medio millón de empleos"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, concedió al Faro de Vigo, perteneciente al grupo editorial de LA PROVINCIA / DLP, su primera entrevista a un diario español en su segundo mandato, después de la conversación publicada por The Wall Street Journal, mediante un encuentro de casi dos horas el último día de 2016, y tras un cuestionario previo, en Sanxenxo (Pontevedra) durante las vacaciones navideñas en su tierra natal.

La patronal pretende recurrir la subida del Impuesto de Sociedades con la que el Gobierno prevé recaudar 4.650 millones de euros adicionales en 2017. ¿No habrá marcha atrás?

Es prioritario mantener nuestro compromiso con la reducción del déficit público, por eso hemos aprobado una reducción de gasto por un importe similar. En cualquier caso quiero significar que los tipos no han subido; lo que hemos hecho fue modificar los plazos del pago fraccionado y eliminar algunas deducciones. Todos estamos comprometidos con el objetivo del déficit porque a todos nos compensa el esfuerzo; por ejemplo, las empresas se están financiando de manera muy ventajosa gracias a la credibilidad y la confianza que ha ganado España por haber reducido a la mitad el déficit público. Algunas de esas empresas seguro que recuerdan cual era la situación cuando nosotros llegamos al gobierno. No es que los tipos estuvieran por las nubes, es que ni así nos prestaban dinero. Entiendo que no les guste la medida, pero estoy convencido de que muchos de ellos saben que es lo que había que hacer.

¿La subida del Impuesto de Sociedades frenará la creación de empleo y las inversiones, tal y como advierten las empresas?

Yo soy un convencido de la conveniencia de bajar impuestos, de hecho los he bajado en cuanto he podido y cuando la situación lo permita volveré a hacerlo. Las subidas de impuestos no ayudan al crecimiento, pero tampoco ayuda tener un déficit disparado o una caída del consumo. La economía exige un cierto equilibrio y hemos adoptado medidas equilibradas para conseguir mejorar los ingresos públicos y avanzar en la reducción del déficit sin dañar el crecimiento económico y el empleo. El Gobierno ya ha enviado a las autoridades de Bruselas nuestras previsiones y las medidas que se han adoptado para cumplirlas. Allí las han aceptado sin objeciones, lo que demuestra que son unos planes creíbles. Siempre hemos sido bastante prudentes con nuestras previsiones y casi siempre las hemos tenido que revisar al alza. Si mantenemos la política económica, si no deshacemos el camino andado y seguimos haciendo lo correcto en este año 2017 recuperaremos toda la riqueza que destruyó en España en los 5 años de recesión y se crearán otro medio millón de nuevos empleos.

¿Deben los bancos devolver de oficio las cláusulas suelo?

Los bancos tendrán que cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, como todo el mundo tiene que cumplir las resoluciones judiciales. Lo que queremos es intentar encontrar una fórmula voluntaria que agilice los trámites para que la gente que tiene derecho a esa compensación cobre rápido y se evite litigiosidad. En ocasiones anteriores logramos una buena solución con otros asuntos como las preferentes o los desahucios y ahora se trata de buscar algún mecanismo parecido. Espero que pronto podamos plantear esa solución y lograr el acuerdo de los grupos políticos para aprobarla.

¿Si lo hacen, deberá el Estado ayudar de nuevo a los bancos que queden cojos de capital o es el momento de abrir una nueva ronda de fusiones?

Los informes que hemos visto sobre el asunto señalan que el impacto es bastante limitado. En términos generales, la reestructuración que se hizo en su día del sistema financiero resultó un acierto.

Uno de los retos de su Gobierno es el independentismo en Cataluña. ¿Dar más dinero a los catalanes será la solución?

El Gobierno ha facilitado liquidez a Cataluña y a todas las comunidades que lo han necesitado. Estas medidas no se plantearon para satisfacer a independentistas díscolos, sino para que pudieran seguir funcionando los servicios públicos y para que los ciudadanos no padecieran las consecuencias del colapso del sistema de financiación autonómica. Ahora tenemos que revisar el sistema y será el momento en que, entre todos, veamos cómo mejorarlo.

¿Otras autonomías pueden salir perjudicadas para contentar a Cataluña al pactar un nuevo modelo de financiación?

El modelo se pactará entre todos. Es una negociación muy compleja, que interesa a todas las comunidades porque cada una de ellas tiene sus razonables y legítimas demandas. Para empezar a hablar de esas cuestiones, del envejecimiento de la población, del gasto sanitario y en educación, y de otras cosas, nos reuniremos el 17 de enero en la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Soy plenamente consciente de lo difícil de esa negociación, porque cada uno tiene sus particulares necesidades: en unos casos es el envejecimiento de la población o la dispersión, en otros el reconocimiento del aumento de la población u otro tipo de variantes. Todos tienen razón y todos defienden su posición con argumentos e incluso con pasión. Pero si se mantiene un mínimo sentido de lealtad y somos capaces de pensar también en el interés de España, que es lo que nos une a todos, encontraremos las fórmulas.

¿Es hora de un pacto de estado sobre el envejecimiento?

Probablemente sea el mayor problema que tenemos planteado a medio plazo la sociedad europea, también preocupa muchísimo en otros países como Japón. Afortunadamente vivimos más y con más calidad porque, entre otras razones, tenemos un sistema sanitario muy bueno. Pero tenemos que financiar esa sanidad y esas pensiones con mucho empleo. Es uno de los asuntos que queremos tratar en la Conferencia de Presidentes. También debemos potenciar la natalidad ayudando a las familias, a la conciliación, facilitando la posibilidad de trabajar desde casa. Este nuevo año, por ejemplo, ha entrado en vigor la ampliación del permiso de paternidad.

A falta de mayoría absoluta, ¿ve factible agotar la legislatura o prevé que sea corta?

Voy a poner todo de mi parte para que se pueda agotar la legislatura, porque la estabilidad es lo que conviene a España. Al hacer balance de 2016 dije que había mostrado lo peor y lo mejor de la política; lo peor fue el bloqueo de 10 meses y lo mejor los acuerdos que hemos podido fraguar en las últimas semanas. Creo que esos dos meses nos han mostrado a todos el camino de lo que debe suceder en 2017. Si somos capaces de hacerlo, el país irá estupendamente y daremos un gran ejemplo de responsabilidad y lealtad. La política no puede ser sólo confrontación; la política, sobre todo, es la capacidad de llegar a acuerdos.

Parece que el PSOE es el aliado preferente del PP en la nueva legislatura y no Ciudadanos. ¿Tiene más en común el PP con el PSOE que con C's, o es que es más fácil pactar con Javier Fernández que con Albert Rivera?

Mi socio preferente es Ciudadanos, con quienes pactamos 150 medidas para la investidura y con quienes mantenemos un diálogo constante. Eso está fuera de toda duda, pero no excluye que podamos sumar al PSOE a grandes acuerdos de estado en cuestiones como la educación, las pensiones, o la política antiterrorista. Creo que a España le ha venido muy bien que algunas decisiones importantes, como el cumplimiento de nuestros acuerdos con Europa, hayan sido aprobadas con una amplísima mayoría parlamentaria. Eso ha sido de una inyección de confianza dentro y fuera de España.

Parece que se entiende bien con Javier Fernández. ¿Le gustaría que permaneciese como el líder del PSOE?

Me he entendido bien, antes de esto, con Javier Fernández, pero en fin no soy quien para decir al PSOE que tiene que hacer.

Tras reeditar la mayoría absoluta en septiembre, la figura política de Alberto Feijóo ha ganado relevancia. Es visto en Madrid como uno de sus posibles relevos de futuro dentro del PP, ¿usted qué opina?

Feijóo es un grandísimo político, una de las figuras más destacadas y reconocidas del PP en toda España. Lo que ha hecho en Galicia y su éxito en la campaña electoral es algo sin precedentes. Tiene todas las cualidades para lograr cualquier objetivo que se fije. También le digo que afortunadamente el PP puede presumir de tener un magnífico plantel de políticos capaces de hacer frente a las responsabilidades más difíciles.

¿Repetirá Dolores de Cospedal como secretaria general?

Es una buena pregunta a la que daremos respuesta en su momento. Pero sí le digo que, al igual que Feijóo, Cospedal acredita méritos más que suficientes para desempeñar con éxito cualquier tarea política y para desempeñar más de una también. Los preparativos del Congreso del PP en febrero se han centrado hasta el momento en las ponencias. La cuestión de los nombres será la última que abo