Fernández tratará con los barones la fecha del congreso

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, hará una ronda de contactos con los barones territoriales del partido antes de proponer al Comité Federal del 14 de enero la fecha aproximada del congreso y de las primarias y el calendario previo de foros sectoriales.

El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha informado de esta medida en la rueda de prensa ofrecida en la sede de Ferraz tras la reunión de la dirección interina del partido, en la que se ha convocado el Comité Federal de la semana que viene y se han dado los primeros pasos para poner en marcha el proceso congresual.

Jiménez ha señalado que el máximo órgano del partido fijará el día 14 con "bastante aproximación" el calendario completo de reuniones y la fecha del congreso, lo que mantiene la división en el partido entre el sector crítico, que quiere que sea en abril, y quienes prefieren llevarlo a final de la primavera.

Antes del día 14, Fernández hablará con todos los secretarios generales territoriales para "sondear cuál es la fecha que mejor responde al trabajo que tiene por delante del partido".

"Cada uno de los responsables territoriales tendrá su visión y de la síntesis de lo que escuche, Fernández terminará haciendo su propuesta", ha explicado el portavoz de la gestora.

El objetivo, ha añadido Jiménez, es que la propuesta que la gestora eleve al Comité Federal sea "fruto de su posición y del diálogo" con los barones.

No obstante, será otro Comité Federal, en este caso de carácter extraordinario, el que decida más adelante cuándo tendrá lugar exactamente el congreso federal y las primarias en las que se elegirán al nuevo secretario general y la dirección del partido.

Jiménez no ha querido dar pistas de la fecha definitiva y se ha limitado a reiterar que el congreso será "antes del verano", a pesar de la presión de los críticos para que sea como más tardar en abril.

"Las visiones individuales tienen escasa trascendencia", les ha reconvenido el dirigente andaluz.

En el seno de la gestora, dos de sus vocales, el balear Francesc Antich y el riojano Francisco Ocón, ambos del sector crítico, han vuelto a exigir que la asamblea se celebre "lo más rápido posible".

Hasta el congreso, el PSOE celebrará diversos foros y convenciones para ir dando forma a la ponencia marco, la base del proyecto ideológico que se aprobará en el congreso.

En la redacción del documento, Jiménez ha asegurado que la militancia tendrá "un papel fundamental", así como los simpatizantes, los colectivos sociales y otros partidos socialdemócratas europeos con el fin de que sea fruto de un proceso "público, participativo y dialogado".

Ha insistido en que la ponencia marco es "tan importante y esencial como la elección de los equipos".

Jiménez ha dado a entender que no habrá una conferencia política como la que hubo en 2013, cuando estaba al frente del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, sino que serán convenciones sectoriales en las que se irá dando forma al proyecto político.

Respecto al local abierto por miembros de la plataforma crítica RecuperaPSOE en la misma calle Ferraz para promover la afiliación al partido, Jiménez ha advertido de que la gestora actuará de manera "muy firme y contundente" y abrirá expediente informativo, y en su caso disciplinario, si se confirman que entre ellos hay militantes socialistas.

"Tiene que tener una respuesta muy firme y contundente para dejar las cosas muy claras y evitar que decisiones de este tipo puedan alterar el normal funcionamiento del partido", ha advertido Jiménez.

Según el portavoz de la gestora, la oficina alternativa, situada a escasos 500 metros de la oficial, "no corresponde a ninguna sede, ni a ninguna estructura del partido", por lo que es "una flagrante violación de la defensa del funcionamiento y de la estructura de la organización y de su marca".

Ante la pretensión de RecuperaPSOE de promover la inscripción de militantes, la gestora también se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos para hacerle ver que podría haber un uso irregular de captación de datos que "nada tiene que ver con el PSOE".

Jiménez ha abundado en que el local de los críticos "no ayuda, produce confusión y se plantea desde presupuestos que no responden al interés general del partido", además de "no respetar su trayectoria y sus normas".

En alusión a una parte del sector crítico, el portavoz de la gestora ha lamentado que en los últimos meses, haya habido "una actitud continuada por parte de algunos de intentar plantear las cosas al margen de las normas y de un principio de lealtad más allá de las personas que estén al frente".