Rajoy dice a Puigdemont que no autorizará un referéndum

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que no autorizará un referéndum de independencia en Cataluña y se ha mostrado abierto a dialogar sobre los asuntos que preocupan a los catalanes. En este punto, le ha aconsejado acudir el próximo martes a la Conferencia de Presidentes que se celebra en el Senado porque, según ha dicho, cuando uno deja la "silla vacía" otros acaban opinando por él.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, al ser preguntado si da por fracasado el diálogo con Cataluña después de que el propio Ejecutivo catalán haya dado por paralizado ese diálogo a la espera de un encuentro entre Puigdemont y Rajoy.

Dos días después de la reunión en Barcelona entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, Rajoy ha rechazado dar por terminado el diálogo. "Aquí no ha fracasado ningún intento de diálogo. Y yo no voy a cansarme de intentar el diálogo siempre", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que ahora se abre una "oportunidad magnífica" para dialogar en el marco de la Conferencia de Presidentes del día 17 de enero, en la que se van a abordar asuntos que "importan al conjunto de los españoles" como las pensiones, la sanidad, el estado del bienestar o la financiación autonómica.

Dado que ésta es una legislatura en la que "toca hablar mucho" y tienen posibilidad de "utilizar" ese foro, ha señalado que le gustaría que "todo el mundo lo hiciera" y acudiera a esta reunión. "Me gustaría que se diera un primer paso, que es la asistencia a la Conferencia de Presidentes, que no se dejara la silla vacía porque cuando uno deja la silla vacía, otro acaba opinando por él", ha enfatizado.



"No voy a autorizar el referéndum"



A renglón seguido, ha insistido en que no dará vía libre a un referéndum de independencia. "Lo que sí quiero decir con meridiana claridad porque no tiene ningún sentido llevarnos a engaño es que no voy a autorizar la celebración de ningún referéndum que afecte a la unidad de España, a la soberanía nacional y la igualdad de los españoles", ha afirmado.

Rajoy ha explicado que no va a autorizar ese referéndum por dos razones: la primera, porque no puede y no está "habilitado" para ello; y la segunda porque es algo en lo que no cree. A partir de ahí, ha ofrecido a Puigdemont "hablar" y "entenderse" sobre los temas que preocupan a la gente como las inversiones o los presupuestos. De hecho, ha reconocido que se han "incrementado los contactos" entre ambos gobiernos.



Una posición "abierta y sensata"



En cuanto a si mantendrá una reunión con Puigdemont este mes de enero, el jefe del Ejecutivo ha señalado que hay un "diálogo muy fluido" con el Ejecutivo catalán. "Y supongo que no habrá ningún problema en que nos veamos en próximas fechas", ha aseverado, para dejar claro de nuevo que no habrá referendum para "liquidar la soberanía nacional".

"A partir de estamos dispuestos a hablar de todo, de los presupuestos, de las inversiones y de los asuntos que afectan al día a día de la vida de la gente. Creo que es una posición abierta y sensata. Y que todo lo demás no conduce a nada absolutamente positivo para el interés de la gente", ha concluido Rajoy.