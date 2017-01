Patxi López: "No he traicionado a Pedro Sánchez"

El exlehendakari Patxi López, que ha presentado su candidatura para liderar el PSOE, ha subrayado hoy que no siente que haya traicionado a Pedro Sánchez y ha asegurado que siempre ha sido leal "a mi secretario general, a todos y ahora soy leal a un proyecto en el que creo", el de una "izquierda exigente".

En declaraciones a la Cadena Ser, ha señalado que habló con Sánchez antes de anunciar su candidatura y que fue "una conversación agradable, de dos compañeros que hemos compartido mucho y que compartimos mucho".

Además habló con otros secretarios territoriales, entre ellos la andaluza Susana Díaz, con la que ha dicho que también mantuvo una conversación "agradable, en el sentido de dos compañeros que sabemos que lo importante es recuperar el PSOE".

No obstante, López ha reconocido "alguna tensión con algún otro" dirigente, que no ha querido desvelar, ya que "hay alguna gente que piensa que la solución no es el enfrentamiento en primarias".



La candidatura de López cierra puertas a Sánchez.

Tras señalar que la ciudadanía no escucha a "un partido desunido y con broncas internas permanentes", ha asegurado que se presenta porque cree que "hay que abrir un nuevo tiempo en el PSOE para unirlo, para definir un modelo en el que la militancia tenga un papel clave y un nuevo proyecto de una izquierda exigente".

A su juicio, la falta de credibilidad del PSOE le viene no tanto por cómo ha funcionado internamente sino por "las políticas que hemos podido hacer". "Se nos veía muy cercanos a la derecha", ha considerado.