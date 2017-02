Iglesias acusa a Errejón de tirar la piedra y esconder la mano

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario político, Íñigo Errejón, han arrancado la última jornada de la campaña previa a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II, que se celebra este fin de semana, remarcando las diferencias entre sus proyectos y lanzándose nuevas acusaciones y avisos, como han venido haciendo desde que arrancara el pasado sábado la tensa contienda interna que ha ahondado aún más la brecha que existe entre los dos principales dirigentes del partido.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el secretario general ha defendido que el Podemos que salga del congreso de este fin de semana debe ser uno "que diga la verdad aunque sea incómoda", y no uno "que no se atreva a decir determinadas cosas".

"Hace falta un Podemos que diga toda la verdad", ha reivindicado, antes lamentar el que, a su juicio, ha sido uno de los errores que ha cometido su partido en los últimos meses: "Una de las claves es que dejamos de hablar tan claro como antes. Quizás por inexperiencia empezamos a suavizarnos tanto que la gente dijo 'Se parecen a los de siempre'. Creo que la gente valora y premia que digas la verdad aunque por eso te caigan palos", ha defendido.

Iglesias ha acusado directamente a su secretario político no haber sido "valiente" ni "elegante" al "señalar" a su entorno y utilizar "caminos curvos" como estrategia para confrontar sus tesis sobre el rumbo que debe tomar Podemos en su nueva etapa. "Eso tiene que estar fuera de nuestra cultura política", ha defendido.

"Cuando Íñigo dice que el problema es el entorno de Pablo, compañero, yo no me refiero a tu entorno", ha criticado. "Yo no creo que Errejón esté secuestrado por una gente cercana al PSOE, creo que tiene sus propias ideas, pero no tiene que estar en nuestra cultura política ni la ambigüedad ni el 'tiro la piedra y escondo la mano'", ha avisado.

Además, ha advertido al líder del equipo 'Recuperar la Ilusión' que deben ser "más humildes" y no creer que si no son sus ideas las que ganan, Podemos "no va a funcionar". "El planteamiento de 'o estoy yo o no podemos ganar' no es humilde", ha criticado. "Podemos no ha sido cosa ni de una persona ni de dos", ha defendido.

En cuanto a la última polémica sobre el diseño del sistema de votación para elegir la nueva la dirección y las propuestas política, organizativa, ética y de igualdad, Iglesias ha defendido el buen hacer del secretario de Organización y miembro del Equipo Técnico, Pablo Echenique, al consultar a la empresa que organiza las votaciones sobre la posibilidad de desarrollar un modelo que garantizara la vinculación clara de las propuestas con las candidaturas que las proponen, porque es "lo que decidieron los inscritos" en la consulta de diciembre.

"Los inscritos decidieron un sistema en el que los documentos y las personas estuvieran vinculados. Preguntamos a una empresa y nos dijo que no se podía hacer porque no había tiempo", ha explicado. "No es que Echenique haya intentado nada, es que los inscritos eligieron un modelo en el que los documentos tienen que ir vinculados a las listas", ha insistido.



Errejón: "Un Podemos con más vocación de Gobierno"

Por su parte, el secretario político ha avisado a Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, de que "nada beneficiaría más a la Gestora del PSOE que un Podemos que se quede atrapado en un rincón del tablero como una formación de protesta".

"Lo que tenemos que hacer es afirmar un Podemos con voluntad de mayorías, que tenga la capacidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas", ha defendido. "Tenemos que demostrar al país que somos una formación útil que se no resigna al Gobierno del PP y para eso hay que cerrar ya el proceso con un Podemos más ganador, más abierto y con más vocación de gobierno", ha enfatizado.

Asimismo, ha acusado al secretario general de tratar aplicar una "lógica del todo o nada" que "no es buena para resolver los conflictos", y ha avisado de que, gane quien gane, no se podrá usar la estrategia "del rodillo" tras Vistalegre porque eso debilitaría al partido.

"Cualquier Podemos que salga de este proceso prescindiendo de algunos de los compañeros que hemos tirado de Podemos hasta aquí es un Podemos más débil. No sobra nadie sino que falta más gente y hay que construir integrando más", ha asegurado, para añadir que él estará donde le pongan los inscritos.

Eso sí, ha reafirmado que él es consciente de que el haber dado un paso al frente para defender sus tesis sobre el rumbo que debe tomar Podemos puede acarrearle el coste de dejar de ocupar la misma posición que ocupa ahora, como secretario político y como portavoz en el Congreso.

A este respecto, ha asegurado que él no está en política para "calentar ningún sillón", aunque se ha mostrado convencido de que "va a prevalecer la responsabilidad" y que el lunes todos van a estar donde les hayan ubicado las bases.

"Necesitamos salir de la lógica del plebiscito e ir hacia otra más plural", ha insistido, para añadir que la cultura "del choque de trenes" que ha protagonizado la campaña les ha llevado a dejar "demasiadas energías y compañeros por el camino".

Así, ha asegurado que tiene ganas de que se cierre ya el congreso en el que Podemos va a renovar su dirección y sus estatutos, "no sólo porque estos procesos siempre tensan" sino porque, según ha reconocido, en algunas declaraciones han ido "demasiado lejos".