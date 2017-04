Esperanza Aguirre no dimite, "de momento"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido preguntada por si piensa dimitir, tras la detención del expresidente de la Comunidad Ignacio González, a lo que ha respondido que "en este momento no", que todavía no tiene información de lo que ha pasado" y que ya lo hizo de la Presidencia del PP de Madrid "sin tener ninguna culpa".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, ha indicado que está "conmocionada". "Si es culpable, pues conmocionadísima, si es inocente también porque lo que le espera es un calvario de años", ha añadido.

Preguntada por si se fueran confirmando las acusaciones, si tampoco tomaría una decisión, ha indicado que ella lo que necesita es "información". "¿Se refiere usted a si yo dimito? (...) Es una cosa que ya hice de la Presidencia del PP de Madrid sin tener ninguna culpa", ha apuntado, para añadir que cuando "haya alguna información" podrá contestar a la pregunta de si renuncia.

Sobre si cree que tiene responsabilidades políticas tras la detención de González y la de en su día Francisco Granados, ambos hombres de confianza de Esperanza Aguirre, ha indicado que "claro que sí" y que ya por los "errores de in vigilando" dimitió como presidenta del PP de Madrid.

Ahora bien, lo de González, ha indicado, parece que es distinto. "Este asunto del que se habla de la venta de esta empresa es del año 2013, yo no estaba ya en el Gobierno de la Comunidad de Madrid... y en el año 2013 es cuando presuntamente se compra esta empresa en el extranjero en Brasil creo por un precio que luego pues resultaría superior", ha dicho.



Aguirre admite que la detención de González es un "mazazo"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha admitido que la detención del que fuera su 'número dos' durante muchos años, Ignacio González, en el marco de la 'Operación Lezo', es un "mazazo" y ha añadido que si al final resulta que es inocente, le "conmueve el calvario que va a pasar".

Aguirre ha hablado por primera vez tras la detención del expresidente de la Comunidad con la Cope. En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, ha reconocido que se encuentra "absolutamente conmocionada" porque "si realmente de lo que le acusan es cierto y es culpable de todas esas cosas de las que hablan", para ella "es un mazazo enorme" porque es una persona a la que le ha dado su "confianza durante muchísimos años".

"Estoy convencida que no ha podido hacer semejante cosa. Si lo ha hecho le puedo asegurar que para mí es un disgusto, un mazazo, algo que me deja verdaderamente conmovida. Ahora, si no lo ha hecho, si es inocente, (...) también me conmueve el calvario que estará pasando y el que le queda por pasar", ha indicado.