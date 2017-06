El incendio de Huelva entra en el Espacio Natural de Doñana

El incendio declarado anoche en el paraje La Peñuela de Moguer (Huelva) ha entrado en el Espacio Natural de Doñana, según ha confirmado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.



El responsable andaluz de Medio Ambiente, que se ha desplazado al Puesto de Mando establecido en el núcleo costero de Mazagón, ha explicado a los periodistas que el incendio ha entrado en los límites del Espacio natural de Doñana y, aunque "se está trabajando en todos los flancos, es en éste donde se está haciendo un esfuerzo especial".



Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado que, aunque aún es pronto para conocer las causas, "no se descarta" que tras el mismo esté "el factor humano".





El incendio de Moguer, cerca del Parador de Mazagón. Foto: EFE

En estos momentos son ya 19 los medios aéreos que trabajan en la zona, un dispositivo que "se podrán aumentar en función de como sea la evolución, pero por el momento, parece que es suficiente", ha señalado.A ello se suman por tierra los más de 70 bomberos forestales, que se están aumentando progresivamente, y se espera que a media mañana "sean muchos más".El consejero ha precisado que el incendio, que que ha obligado en un principio al desalojo de más de 300 personas. se originó anoche sobre las 21:30 horas "sin posibilidad prácticamente de intervención de medios aéreos, con vientos de más de 60 kilómetros por hora y con un calor muy grande".Tras la evacuación inicial, la dirección del Plan Infoca ha autorizado elde las personas que fueron desalojadas esta madrugada del Hotel Solvasa y de las viviendas de la zona conocida como Bonares en Mazagón (Huelva) por el incendio forestal declarado en el paraje 'La Peñuela' de Moguer (Huelva).Por su parte, aún no han podido hacerlo las personas que se alojaban en el cámping Cuesta de la Barca, el poblado forestal, el Parador de Mazagón, el cámping Doñana y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio del Interior (INTA) en la base de El Arenosillo.Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el grueso de las personas desalojadas por el dispositivo ha sido traslado a losmientras que en el segundo hay un centenar; no obstante, los evacuados del camping Doñana se han derivado a Matalascañas.Por propia iniciativa se han desalojado casas de Mazagón y un centro de rehabilitación de drogodependientes, cuyos residentes han sido trasladados a instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en El Rocío.El delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Francisco José Romero Rico, ha solicitado, minutos antes de las 03.00 de la madrugada, la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en la lucha contra el fuego.Infoca, por su parte, mantiene en la zona 68 bomberos forestales, seis agentes de Medio Ambiente, siete autobombas, una nodriza, además de la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y con el amanecer se han incorporado once medios aéreos.El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva tiene también en el lugar 28 efectivos y 9 vehículos de extinción; mientras que el ayuntamiento de la capital onubense tiene ocho especialistas y dos vehículos.A esta hora permanecen cortadas al tráfico la A-494, que une Mazagón a Matalascañas, entre los kilómetros 24 al 52, así como la HU-3110 del kilómetro 0 al 7 y el Camino de Las Peñuelas.Un equipo sanitario de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) se ha desplazado durante la noche al Centro de Salud de Mazagón para atender a posibles heridos, mientras que otra unidad permanece en el Puesto de Mando.El Centro de Coordinación de Emergencias ha comenzado a recibir los primeros avisos de particulares alertando del fuego sobre las 21.00 horas. En total,de vecinos de la zona solicitando asistencia y/o información sobre la situación.