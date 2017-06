La novia de Samuel Benítez, al padre de Marta: "Ojalá no encuentre nunca a su hija"

El padre de Marta del Castillo, Antonio, ha publicado en su perfil de Facebook un hiriente mensaje que le envió por privado la novia de Samuel Benítez, Andrea, en el que desea que nunca encuentre el cadáver de su hija.

"Ahora publique esto en la tele... ¿está buscando como un desgraciado a mi padre muerto? ¿Me he metido yo con sus muertos? A lo mejor debería...Ojalá no encuentre nunca a su hija y lo siga pagando en vida el daño que hace a gente que no tiene nada que ver con vuestra mierda de causa. Y ahora lleve esto a la tele me importa muy poco!!".

Este mensaje de Andrea, que se encuentra embarazada de Benítez, se produce después de que Antonio del Castillo se enterara de que éste había regresado a España desde Francia, donde vive ahora, para que la joven diera a luz cerca de su madre, que reside en Tenerife. "Samuel sigue en Tenerife con su novia Andrea, que va a ser mamá. Saludos desde Sevilla", escribió.

Samuel Benítez fue procesado por el crimen de Marta del Castillo, pero finalmente fue absuelto como encubridor del asesinato y desaparición de la joven andaluza.