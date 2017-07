Ximo Puig supera a Rafa García en avales en la carrera por la secretaría del PSPV

El precandidato a la secretaría general del PSPV-PSOE, y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recogido 8.120 avales frente a los 4.600 que ha presentado su rival, el alcalde de Burjassot, Rafa García, que superan los 1.840 apoyos mínimos exigidos para formalizar las candidaturas.

El coordinador de la campaña de Puig, Jorge Rodríguez, ha señalado tras entregar los apoyos que son "avales por convicción, de gente que desde el corazón ha querido apoyar el proyecto que encabeza Ximo Puig", actual secretario general de los socialistas valencianos.

Por su parte, la portavoz de la candidatura del 'sanchista' Rafa García, Pilar Sarrión, ha señalado que los 4.600 avales recogidos llevarán a la celebración de unas primarias que abrirán "un proceso de participación democrático" dentro del PSPV, en el que se va a elegir "el modelo que queremos para los próximos años".

Tras la entrega de avales, Rodríguez ha señalado que la candidatura "L'Esquerra En Marxa" ("La izquierda en marcha") de Ximo Puig representa un proyecto sustentado sobre los pilares de la "unidad, integración y el cambio".

"Queremos un PSPV unido, porque sin un partido unido es imposible continuar todas las políticas de transformación que se están desarrollando desde la Generalitat y en gran parte de los ayuntamiento de la Comunitat", ha indicado, y ha apostado por la "integración" en el partido en la que "todas las voces estén cómodas y representadas".

Por su parte, Pilar Sarrión, portavoz de la candidatura de García, ha manifestado que la candidatura de García ha permitido que "vaya a haber primarias" y "ha hecho renacer al partido ya que hacía tiempo que la gente no bajaba a las agrupaciones, el secretario general no se pateaba los pueblos y miembros del gobierno no bajaban a la calle".

Durante la jornada de hoy se procederá a la verificación y recuento de los avales presentados, y se hará la proclamación provisional de las candidaturas que hayan alcanzado el mínimo exigido.

El 5 de julio, una vez concluido el plazo para recursos, se procederá a la proclamación definitiva de candidaturas, de manera que entre le 6 de julio y el 15 de julio se desarrollarán por parte de los candidatos los actos de la campaña de información a los militantes, y el 16 de julio se celebrará la votación a la secretaría general.