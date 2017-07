Un consejero catalán pone en duda que se pueda celebrar el referéndum independentista

El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha señalado hoy que "el Estado tiene tanta fuerza que probablemente" no podrán hacer el referéndum, sino "alguna cosa diferente que se puede parecer al 9N", y ha admitido que teme por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales.

En una entrevista en El Punt Avui, Baiget (PDeCAT) ha sembrado dudas sobre la posibilidad de celebrar un referéndum como tal y, además, ha destacado que "una parte del Govern", en la que él se incluye, no está "en el núcleo duro de las decisiones" del 1-O: "Y esto genera lo que genera", ha añadido.

El consejero del Govern de Carles Puigdemont ha recalcado que no hay que "menospreciar" al Estado, que "tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum", ya que al "minuto 1" de aprobar la ley de referéndum llegará "la suspensión".

"Irán (desde el Estado) tan en contra que quizás tendremos que hacer una cosa diferente, y alguna cosa diferente se puede parecer a un 9N", ha remarcado.

Para el conseller, lo "único" que podría diferenciar las dos consultas es que "en lugar de dos millones (como en 2014) vayan a votar cuatro millones de personas".

Ante las posibles acciones judiciales, Baiget ha afirmado que podría "aguantar tener que ir a prisión", pero no si "van contra el patrimonio", ya que afectaría a su familia, al tiempo que admite que siente "respeto" cuando firma un requerimiento judicial.

Baiget, hombre próximo al expresidente catalán Artur Mas, ha destacado que Puigdemont es "mucho más explosivo" que su antecesor en la Presidencia de la Generalitat y, aunque "conecta con la gente", a la hora de trabajar es "mucho más distante".

También critica la idea de la CUP de convocar una huelga general, pues "el país no lo aguantaría y pensar que sí es no conocer el país", al tiempo que remarca que el modelo de los antisistema no coincide "en nada" con el suyo.