El PNV y Bildu vetan una declaración institucional en el Congreso en memoria de Miguel Ángel Blanco

El veto del PNV y Bildu ha impedido que el Congreso apruebe hoy una declaración institucional con motivo del 20 aniversario del asesinato a manos de ETA del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, que sí contaba con el apoyo de los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso.

Las declaraciones institucionales requieren de la unanimidad de los partidos del Congreso, lo que no ha sido posible por el rechazo del PNV y Bildu al texto consensuado por el PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y que había sido impulsado inicialmente por los 'populares'.

El texto manifestaba su condena ante cualquier forma de terrorismo y expresaba su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas y a las familias que durante años han sufrido el terrorismo de ETA.

"Nuestra sociedad no será libre y pacífica si no existe una convivencia basada en el respeto y la tolerancia; y no puede ser digna si no está basada en el conocimiento de la verdad, de lo que históricamente sucedió", rezaba la declaración.

Los proponentes mantenían que en la lucha antiterrorista, las víctimas deben ser siempre la "referencia" y se felicitaba de que 20 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco el Estado democrático y de derecho haya conseguido "derrotar a ETA".

"La experiencia de estos años pone de manifiesto que solo desde la unidad y la suma de esfuerzos se puede derrotar a uno de los peores enemigos de la democracia que es el terrorismo", remarca.

En un comunicado, el PNV ha lamentado que no se haya podido llegar a un consenso y ha criticado la "premura" con la que se ha pretendido aprobar el texto sin que haya podido participar de las modificaciones parciales que se han realizado a lo largo del día al texto original.

Sobre su contenido, asegura que realiza una mirada "exclusiva" hacia el pasado, que aunque necesaria, resulta "parcial e insuficiente" en el momento actual.

El PNV critica también la "total ausencia" de una visión hacia el futuro "obviando cualquier mención hacia la construcción de un futuro de convivencia y normalización", aspecto que considera "fundamental".

Los nacionalistas vascos añaden que la figura de Miguel Ángel Blanco no se merece la "improvisación" con la que se ha intentado aprobar la declaración institucional del Congreso, lo que ha impedido, a su juicio, una labor "conjunta y positiva" que podía haber llevado al consenso deseado.

El pasado mes de octubre, los grupos del Congreso también fueron incapaces de consensuar una declaración institucional con motivo del quinto aniversario del fin de la violencia de ETA.

Bildu se negó a que en el texto apareciese el término terrorismo, mientras que el PP también se opuso al entender que la declaración era excesivamente vaga y reclamaba que hiciera referencia a la "victoria de los demócratas y del estado de derecho".