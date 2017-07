Todos los partidos acudirán al homenaje del PP por Miguel Ángel Blanco en Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y representantes de todos los grupos políticos en el Consistorio asistirán mañana al homenaje que el PP realizará al edil asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, que se mantiene pese a la convocatoria posterior de una concentración en el Ayuntamiento de Madrid.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha anunciado esta decisión en una comparecencia en la plaza de la Villa junto al resto de portavoces -José Luis Martínez-Almeida (PP), Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (C's)- tras mantener una reunión para lograr un acuerdo sobre el homenaje al edil asesinado por ETA.

Previamente al encuentro, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado esta mañana que desplegará una pancarta en recuerdo del concejal y "todas las víctimas del terrorismo" en la concentración de mañana a las 12.00 horas propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La alcaldesa, Manuela Carmena, había mantenido que no tenía "mucho sentido" poner una pancarta en recuerdo del edil, de cuyo asesinato se cumplen 20 años, para no distinguir entre víctimas, y rechazó en un primer momento convocar un homenaje.

"Mañana, en primer lugar, el PP realizará un homenaje al concejal asesinado por ETA del PP Miguel Ángel Blanco al que muy gustosamente acudiremos todos los grupos municipales", ha dicho a los periodistas Rita Maestre sobre el acto convocado en la plaza de la Villa.

Y ha proseguido: "En segundo lugar a las 12.00 horas en Cibeles, siguiendo la convocatoria de la FEMP, el Ayuntamiento de Madrid convoca una concentración y un minuto de silencio en homenaje a Blanco y a todas las víctimas del terrorismo de ETA".

En respuesta a los periodistas, Rita Maestre ha negado que haya habido un cambio de opinión por parte del Ayuntamiento porque, según ha dicho, "la convocatoria de la FEMP llegó el lunes a la hora de comer" y en ese momento se decidió adherirse a una propuesta "muy bonita y razonable".

Rita Maestre ha asegurado también que una vez que el PP ha invitado al Gobierno municipal a su acto de homenaje se ha decidido acudir.

Por su parte, el portavoz del PP, preguntado por los periodistas sobre por qué mantenía el homenaje pese a la convocatoria municipal, ha respondido que "al margen de los debates que haya podido haber, hoy va a haber una imagen de unidad" y ha agradecido al resto de grupos que vayan a acudir al evento.

"Miguel Ángel Blanco es uno de los grandes símbolos de la barbarie de ETA", ha ensalzado José Luis Martínez-Almeida, que ha afirmado que por ello su grupo quería hacerle este homenaje de mañana a las 10.00 horas, una convocatoria que dio a conocer ayer.

"Todo lo que sea unidad es bueno. Nosotros no queremos que haya polémica", ha dicho el portavoz del PP, que ayer pidió a Carmena no ser "equidistante". "No se puede tener como compañero de viaje a Alfon y a Bódalo y sin embargo negar un mínimo de humanidad y reconocimiento a Miguel Ángel Blanco", se ha quejado Martínez-Almeida.

Purificación Causapié, por su parte, ha mostrado su satisfacción por que finalmente se haya llegado a un acuerdo sobre algo que había generado "un debate en los medios de comunicación" y ha dicho que lo más importante es que los grupos lancen un "mensaje único": que "todos" quieren homenajear a Blanco y con él a todas las víctimas del terrorismo.

La portavoz de Ciudadanos, por su parte, ha considerado que se ha dado "un gran paso" como Corporación para demostrar que "en las cosas importantes" se tiene que estar a la altura, y en este caso se podrá homenajear a Miguel Ángel Blanco, símbolo "de una de las primeras batallas que se le ganaron al terrorismo en España".

Los grupos políticos y también Marimar Blanco criticaron al Consistorio por no querer homenajear a su hermano.