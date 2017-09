Assange admite que colabora en la web del 1-O

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sacado pecho hoy desde Twitter por "ayudar a proteger" la web creada por el gobierno de la Generalitat para informar sobre el referéndum sobre la independencia de Cataluña que quiere celebrar el 1 de octubre y que está suspendido por el Tribunal Constitucional.



"Tenemos mucha experiencia parando la censura abusiva. Estoy contento de ayudar a proteger los derechos de publicación de la web del referéndum de Cataluña", ha publicado Assange en su cuenta de Twitter.





We have a lot of experience stopping abusive censorship. I am happy to help protect the publishing rights of #Catalonia's referendum website