La CUP "señala" a concejales de C´s, PP y PSC

Los concejales de los grupos municipales del PSC, C's y PP del Ayuntamiento de Lleida han denunciado hoy ante los Mossos de Esquadra su aparición en un cartel de Arran -organización juvenil vinculada a la CUP-, en el cual se les "señala" por no participar en el referéndum del 1-O.





Dolors López, presidenta del grupo municipal del PP en el consistorio, ha aseguradopor aquellos grupos radicales que atentan contra el Estado de Derecho".En un comunicado, López ha manifestado también que grupos como Arran "promueven la desobediencia y van en contra de la democracia", ha dicho.López, que h, ha criticado que utilicen las redes sociales para llevar a cabo este tipo de amenazas que "ni acepto ni tolero".Finalmente, la presidenta del grupo municipal del PP ha asegurado que "no nos callarán, ni amordazarán".De la misma forma,por un supuesto caso de "acoso y calumnias".En este sentido, Ángeles Ribes, portavoz de C's, ha manifestado que "los socios de Puigdemont señalan a los demócratas que defendemos la legalidad"."Es intolerable que señalen a aquellos que no se engloban en elcomo antidemócratas fascistas y que utilicen nuestras imágenes para identificarnos como opresores por no dejar votar en un referéndum ilegal", ha sentenciado Ribes.Por su parte, Sara Mestres, concejala de Seguridad Ciudadana del PSC, ha denunciado el mismo hecho ante los Mossos en nombre de éste grupo municipal.Mientras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , ha asegurado que los carteles creados por Arran son propios de "regímenes totalitarios".En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy , Casado ha exhibido ese cartel y ha lamentado que esos concejales se sientan "coaccionados por los hooligans" de los independentistas.Casado ha dicho que en el País Vaco había tambiénque "señalaban" a sus concejales" y luego esos cargos públicos tenían problemas y más que "algún percance". A su entender, es "inadmisible" en una sociedad democrática que la CUP y sus "cachorros" se dediquen a "pintar dianas" y "poner tuits con disparos en la frente" es "más propio de regímenes totalitarios".Finalmente, el portavoz del PP ha subrayado que los "únicos apoyos" de los independentistas y su "carta de presentación internacional" sonel "prófugo por violación" Julián Assange, fundador de Wikileaks, y el "dictador" venezolano Nicolás Maduro.