El PSOE ya no rechaza aplicar el artículo 155 en Cataluña para frenar el 1-O

La Ejecutiva Permanente del PSOE ha decidido no pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña bajo el argumento de que el Gobierno no tiene una posición clara sobre esta cuestión y por tanto el PSOE no puede pronunciarse sobre meras "hipótesis".

Así lo ha explicado el portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, en una rueda de prensa en la que se le ha instado reiteradamente a aclarar si su partido respalda aplicar el 155 para que el Ejecutivo asuma competencias de la Generalitat, medida que en julio rechazó la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles.

"El PSOE no se va a pronunciar sobre hipótesis y escenarios hipotéticos", ha proclamado Puente, quien ha señalado al mismo tiempo que el partido fijará una posición, "en función" de las medidas que adopte el Ejecutivo.

Sobre las ya adoptadas con Cataluña, como la intervención de las cuentas de la Generalitat, sí ha admitido que algunas han gustado más y "otras menos", pero que el partido ha decidido no evaluarlas para mantener una "posición de Estado" que supone dar al Ejecutivo el mismo respaldo que los socialistas esperarían del PP si ellos gobernaran.

De hecho, ha apuntado que los socialistas podrían "criticar algunas de las medidas" del Ejecutivo con las que "estamos más o menos de acuerdo", pero no lo van a hacer porque "ponemos por encima el interés de Estado", ha subrayado, algo que va más allá de las "diferencias puntuales" que según ha reconocido puedan mantener con la estrategia seguida por el Gobierno.

También ha apuntado que una cosa son los actos públicos que se están celebrando en el marco de la campaña para el referéndum secesionista que supongan una "vulneración de la legalidad", contra los que están actuando los tribunales, y otros los amparados por la libertad de expresión, algo que los socialistas respetan.

Mientras comparecía ante los medios, Unidos Podemos ha hecho pública su oferta para desatascar la crisis catalana, consistente en promover una asamblea de cargos públicos para formar un frente común contra las medidas adoptadas por el PP en Cataluña.

Podemos plantea una asamblea de cargos de todos los partidos para negociar un referéndum legal. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Puente ha hecho notar que Podemos ha optado por una crítica "feroz" al Gobierno de Rajoy, y ha señalado que los socialistas echan de menos "una crítica equivalente a la Generalitat".

Reforma de la Constitución



Respecto a la apuesta por un referéndum "pactado y con garantías" para resolver la crisis con Cataluña, ha advertido de que esta propuesta "no es realista", entre otros motivos porque para dar opción a los catalanes a "permanecer o separarse" de España antes habría que reformar la Constitución y para ello sería fundamental el respaldo del PP como partido mayoritario.

"¿Alguien cree que el PP va admitir trocear la soberanía nacional?", se ha preguntado el portavoz socialista, quien ha dejado claro que el PSOE tampoco acepta trocear la soberanía nacional, que según ha recordado la Constitución dice que reside en el pueblo español.

En este sentido, ha aprovechado para recordar que el Partido Socialista aboga por abrir una mesa de diálogo en la que se puedan estudiar fórmulas para buscar un mejor "encaje" de Cataluña mediante una reforma de la Constitución que exigiría el concurso de la mayoría de las fuerzas políticas.

Y es en ese foro en el que donde a su juicio se pueden discutir las propuestas que lanza Unidos Podemos, donde por otra parte ha asegurado no encontrar "nada nuevo".

También se ha referido a unas declaraciones del conseller de Empresa catalán, Santi Vila, quien ha asegurado que la presión sobre los alcaldes que se niegan a poner las urnas el 1-O es "perfectamente conllevable".

Puente ha considerado "improcedente, intolerable e inadmisible en democracia" que se intente restar gravedad la presión por la que están pasando los alcaldes, cuyos hijos están sufriendo incluso acoso en los colegios por la posición de sus padres respecto al referéndum.

Así, ha hecho valer el "orgullo" del PSOE por la "firmeza" con la que se están comportando los alcaldes del PSC, "pilares fundamentales" en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña.