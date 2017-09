El director de los Mossos: "No estamos para impedir derechos"

El director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, ha asegurado hoy que la "misión principal" de las policías "es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio".



En un mensaje en Twitter, Soler se refiere así, aunque sin citarlo expresamente, a las instrucciones de la Fiscalía para que los Mossos d'Esquadra impidan la celebración del referéndum independentista del próximo domingo, 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.



"Que nadie se equivoque, la misión principal de las policías, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional es garantizar derechos, no impedir su ejercicio", afirma.





Bon dia.Que ningú s'equivoqui la missió ppal de les policies @mossos @guardiacivil @policia és garantir Drets, no impedir ne el seu exercici — Pere Soler i Campins (@solercampins) 27 de septiembre de 2017

Pérez de los Cobos coordinará el dispositivo del 1-O

Impedir ataques a los agentes

El Ejecutivo descarta que el Govern incite a la violencia

El director de los Mossos d'Esquadra ha emitido este mensaje en Twitter pocas horas antes de que este mediodía se celebre en la Fiscalía Superior de Cataluña una nueva reunión con los responsables policiales para, tiene previsto acudir a la reunión en Fiscalía para mostrar la preocupación que genera en la policía catalana la última instrucción de la Fiscalía que les ordena precintar los colegios electorales, ante el riesgo que entienden que ello supondría para el orden público.Por otra parte, elha acordado mantener por el momento a Diego Pérez de los Cobos, alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la coordinación del dispositivo policial para impedir el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional En un auto, la sección cuarta de la sala contenciosa del TSJC desestima el recurso que la Generalitat presentó ayer para pedir, como medida cautelarísima, que se suspendiera la decisión de que Pérez de los Cobos coordine el dispositivo del 1-O, como ordenó la Fiscalía de Cataluña.La resolución del TSJC, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo , mantiene así la "orden verbal" del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad,, de ejercer funciones de coordinación en materia de orden público y policía judicial sobre el 1-O, de acuerdo con lo que dispuso el ministerio público.En su auto, el tribunal declina entrar a enjuiciarsobre el 1-O, "que se enmarcan en el ámbito penal" y se centra en la decisión de situar a Pérez de los Cobos al frente del dispositivo policial a partir de un artículo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que establece que, cuando en un determinado servicio concurran distintas policías, serán los mandos de las estatales las que "asuman la dirección".Según el TSJC, la orden de Pérez de los Cobos se dicta "paray "no puede encuadrarse en un supuesto de nulidad de pleno derecho por incompetencia manifiesta", único supuesto en que, razona el auto, estaría justificada la medida planteada por la Generalitat.La decisión del TSJC puede recurrirse en un plazo máximo de treinta días ante el Supremo, al que corresponderá resolver sobre el mismo en el caso de que alegue infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea Por otra parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , ha asegurado hoy quese mantendrá "mientras sea necesario", y ha garantizado que se adoptarán "todas las medidas legales" para impedir "cualquier ataque a la dignidad" de estos efectivos.Así ha respondido Zoido a preguntas del PNV, Podemos y Ciudadanos interesados hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, sobre elsus condiciones de trabajo y los actos de hostigamiento que están sufriendo algunos agentes en los últimos días.El ministro ha reiterado que la movilización de unidades de Policía y Guardia Civil a Cataluña tiene como objetivo apoyar a los Mossos en el mantenimiento del orden público, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía, por lo que "no es una medida de excepción" ni tampoco es inconstitucional, tal como ha asegurado el diputado del PNV Mikel Legarda.ha afirmado Zoido después de dejar claro que la presencia de Policía y Guardia Civil en Cataluña "se va a mantener mientras sea necesario para garantizar que se cumple la ley, se respetan los derechos y se garantizan las libertades".Respecto ale, incluso, la difusión por un medio de comunicación de los movimientos de los agentes, ha dicho Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, el titular de Interior ha calificado de "intolerable" que se dificulte la labor de los efectivos."Es intolerante que se atente contra sus vehículos, es intolerable que se pida que se informe sobre sus movimientos y es intolerable que se les trate como enemigos cuando son servidores públicos", ha añadido Zoido que ha avanzado quey se dificulte "cualquier ataque contra su dignidad y contra la libertad", especialmente en lo relativo a sus movimientos.Zoido ha enfatizado que desde su departamento se está haciendo "todo lo posible" para que los agentes trabajen en las mejores condiciones posibles y no tengan que enfrentarse a "complicaciones añadidas" a su trabajo, que no es otro que el cumplimiento de la ley.En su réplica, Miguel Gutiérrez ha ido más allá al"impasibles" a la comisión de delitos."No permitan que estas disfunciones pongan en riesgo la seguridad de los catalanes. La dimensión política no puede nunca estar por encima de la seguridad", ha apelado el diputado de Ciudadanos al que Zoido, sin entrar en polémica, ha respondido: "Existe una magnífica colaboración entre las fuerzas de seguridad y estamos poniendo todo de nuestra parte para que la coordinación con los Mossos pueda dar como resultado el cumplimiento de la ley".Sobre las condiciones laborales de estos agentes también se ha referido el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, que ha criticado quemientras se les ha puesto en el "disparadero" cuando hace años que no se ocupan del orden público en esa comunidad, donde un mosso cobra, ha dicho, 700 euros más al mes que un guardia civil.o como ha hecho la señora Cristina Cifuentes en el marco de la operación Lezo ", ha afeado Delgado -exguardia civil-, que ha pedido a Zoido que dejen de abusar del prestigio de la institución y ha concluido su intervención con un "viva la Guardia Civil".En su respuesta, el ministro ha sostenido que desde Podemos no pueden defender "ni la imagen ni el prestigio" del instituto armado cuando esta formacióno se pone del lado de los agresores de los guardias civiles en Alsasua.Mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá , ha dicho hoy que, al desorden público o a la ocupación de centros escolares durante el referéndum independentista del 1-0, o que, tras ello, se produzca una declaración de independencia en Cataluña.En declaraciones a los medios a su llegada al II Congreso de Transparencia, Catalá ha dicho que no entiende cómo se puede llegar siquiera a plantear escenarios de violencia y de desórdenes."No entiendo cómo podemos estar planteándonos que en la España democráticapueda acabar en una manifestación de violencia", ha señalado el ministro, que considera "inimaginable" que "eso pueda suceder".Muchos menos, ha añadido, que "un Gobierno como el de Cataluña pueda generar actuaciones que vayan encaminadas a la ocupación de los centros escolares" o a escenarios de violencia.Preguntado por una, el ministro ha defendido que "ninguna actividad igualmente inconstitucional e ilegal vinculado con ese planteamiento (el referéndum) creemos que va suceder".Hay que descartar esos planteamientos de violencia, de desórdenes, de declaraciones de inconstitucionalidad por parte del Govern de Cataluña, ha añadido.Al margen de hipótesis, Catalá ha querido subrayar quey se ha mostrado "convencido" de que en los próximos días se "va a respetar la convivencia y derechos de todos".