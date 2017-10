EN DIRECTO | Seis jueces investigan a los Mossos por no impedir la votación

Seis juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d'Esquadra por no haber impedido hoy la votación del referéndum de independencia, como ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).



Según ha informado el TSJC en un comunicado, las diligencias se han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de particulares, en juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).



Además, un juzgado de Barcelona ha abierto diligencias a raíz de una denuncia por lesiones presentada contra la policía, por heridas sufridas en la operación desplegada para cerrar locales designados como puntos de votación del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.



Por su parte, el juzgado de instrucción número 3 de El Vendrell investiga la denuncia que un particular ha presentado contra la Generalitat por el uso de sus datos en la votación y otras dos por "votaciones ilegales".



Respecto a las investigaciones contra los Mossos d'Esquadra, que podrían acabarse acumulando en una causa común, el juzgado instrucción número 7 de Barcelona ha abierto diligencias a raíz de la denuncia de un particular que la ha presentado en los juzgados de guardia de la capital catalana.



También a raíz de la denuncia de un ciudadano por la pasividad de la policía catalana ante el referéndum, ha abierto diligencias el juzgado de instrucción número 3 de El Vendrell (Tarragona).



Por su parte, el juzgado de instrucción número 2 de La Seu d'Urgell (Lleida) ha abierto, de oficio, diligencias por desobediencia a la orden de la juez del TSJC Mercedes Armas por haberse celebrado la votación en al menos siete locales, por lo que se ha pedido información a los Mossos d'Esquadra.





También el juez de instrucción número 4 de Lleida ha abierto diligencias de oficio por el mismo motivo que el de La Seu, en relación con los espacios designados en la ciudad como centros de votación del 1-O, y se ha requerido información a la policía catalana.El juzgado de instrucción número 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha abierto diligencias previas a raíz decontra los Mossos por su inactividad ante el referéndum.Asimismo, el juez de instrucción número 2 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha recibido una denuncia de un particular contra los Mossos por su pasividad en el caso de una escuela que estaba abierta en este municipio como centro de votación.A pesar de que en la reunión del viernes se acordó que serían los Mossos d'Esquadra los encargados de cerrar los colegios a las 6 de la mañana, lo cierto es que las horas previas a la apertura seLos mossos empezaron a hacer acto de presencia aproximadamente unosla hora que el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, fijó como límite para precintar los centros de votación y requisar urnas y papeletas, cumpliendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).Lascuando la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y otras entidades independentistas habían pedido que la gente se echara a la calle para, con su "resistencia pacífica", evitar la intervención de los Mossos.Ante esta situación finalmente se desplegaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que requisaron urnas en algunos colegios, mientras que en otros se produjeron cargas policiales que han tenido como consecuencia un total de 465 heridos , según fuentes del Gobierno de Cataluña.El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo,en 233 colegios electorales del referéndum, porque "necesitaban ayuda para dar cumplimiento a la orden judicial".Sin embargo, pocos minutos después el conseller de Presidencia y portavoz del Govern,pidiendo colaboración a la Policía Nacional y Guardia Civil, pero remarcó que "en ningún caso" la policía catalana pediría a los cuerpos del Estado que actuaran así.La Fiscalía anunció que evaluaría a lo largo del día por su forma de proceder ante el referéndum del 1-0.Por su parte, sindicatos policiales anunciaron acciones legalesy sus mandos por su "escandalosa" actuación y "vergonzosa ligereza" para impedir la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.En un comunicado conjunto,- dan su apoyo y reconocen el trabajo de los agentes de la Policía Nacional que con "proporcionalidad" dieron respuesta al mandamiento judicial de incautar todo el material electoral para que no se celebrara el referéndum.Sobre el papel de los mossos, los sindicatos lo califican de "escandaloso".cuando no obstruccionismo e incluso manipulando datos sobre centros de votación", añaden.Los Mossos d'Esquadrade Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum "de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana".La policía catalanaen los que sostienen que sus actuaciones "continúan basándose en el cumplimiento de la orden judicial de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana".