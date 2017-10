La ONU quiere realizar una "investigación imparcial" de la violencia en Cataluña

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha pedido este lunes al Gobierno español que garantice una investigación "minuciosa, independiente e imparcial" de la violencia en torno al 1-O y que acepte "sin demora" las peticiones de visita por parte de expertos de la ONU en materia de Derechos Humanos.



En un comunicado, Al Hussein se ha declarado "muy afectado por la violencia en Cataluña" y, ante las informaciones que hablan de "cientos de heridos", ha pedido a las autoridades españolas que hagan posible una investigación independiente porque "las respuestas policiales deben ser siempre proporcionales y necesarias".



Además del comunicado, en el Twitter oficial de Naciones Unidas, Zeid Raad al Hussein también ha manifestado su rechazo ante la situación de Cataluña.





