Alfonso Guerra no descarta la intervención del Ejército en Cataluña

Es un político de los de antes y eso se nota. Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno y perteneciente al PSOE, ha dado este miércoles una entrevista en Onda Cero en la que ha querido dejar muy clara su posición con respecto a todo lo que está pasando en Cataluña. Guerra, sin pelos en la lengua, ha alertado hoy de que en Cataluña hay un golpe de Estado y es necesario "actuar" contra los responsables: "No se puede negociar con golpistas", avisa.

"En 1981 hubo un golpe de estado y toda la sociedad se movilizó. Ahora, dan uno y ponen los ojos en la Policía. En el Parlamento se plantean medidas contra el presidente del Gobierno y los golpistas se van de rositas, quieren reprobar a Soraya y no a los golpistas...", ha señalado en una entrevista a Onda Cero, en la que no ha descartado que sea necesaria la intervención del Ejército.

El histórico dirigente socialista ha reclamado a su partido que vote a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restituir el orden legal en Cataluña. "La gente se escandaliza de las cargas policiales porque mentalmente aún viven en la dictadura. El Estado sólo usa su fuerza legítima y los instrumentos que tiene para acabar con este tipo de crisis", ha asegurado Guerra, al tiempo que ha criticado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "no sabe tomar decisiones".

No obstante, también cree que el PSOE debería retirar la solicitud de reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales del 1-O.

Sobre el discurso anoche del Rey, ha afirmado que le pareció "impecable" y que lo que hizo "fue justo lo que tenía que hacer".

Con respecto a si hay que reformar la Constitución después de resolver esta situación con Cataluña recalca que cada vez que se ha hecho una concesión a los catalanes no ha servido para "aplacar" sus aspiraciones independentistas. "A lo mejor hay que plantearse una nueva estructura del Estado", sugiere Guerra, que avisa de que en Cataluña lleva años desarrollándose un "movimiento prefascista" fruto del nacionalismo. "Lo he leído muchas veces pero ahora ya lo he visto. Niños adoctrinados como las juventudes hitlerianas, policía política...".

Guerra también ha querido hacer hincapié en ciertos sucesos concretos del pasado domingo. "Sale una señora diciendo que le han roto los dedos uno a uno y resulta que lleva el vendaje en la otra mano", ha aseverado para añadir que, "si las Fuerzas de Segurida no quieren quizás habría que mandar al ajército".

Por otro lado, a la crisis en Cataluña también se ha referido el diputado del PSOE y expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que ve inoportuno reprobar a Sáenz de Santamaría por las actuaciones policiales del 1-O. Barreda ha criticado que nadie haya preguntado desde la dirección del PSOE a los parlamentarios socialistas sobre esta iniciativa.