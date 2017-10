Hacienda descontará la jornada de paro a los funcionarios catalanes

El ministerio de Hacienda, que tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat catalana y que es el que tiene que dar el visto bueno al pago de la nómina a los funcionarios autonómicos, descontará la jornada de huelga a aquellos empleados públicos que hayan secundado el paro ayer.

Aunque el Govern catalán dijo que favorecería que los funcionarios autonómicos pudieran sumarse al paro general convocado por la llamada Taula per la Democràcia sin que deban descontarse por ello dinero de su nómina, fuentes de Hacienda recordaron que los pagos de la Generalitat están intervenidos desde mediados de septiembre.

Las fuentes aseguraron que Hacienda irá contra el responsable público que se haya comprometido a no descontar la huelga y que se pagará lo que diga la interventora general de la Comunidad, que debe incluir el descuento a los que no hayan acudido a su puesto de trabajo. En septiembre fue necesaria una autorización preceptiva del departamento que dirige Cristóbal Montoro para que se abonaran las nóminas de los funcionarios catalanes, ya que la Generalitat no puede disponer del dinero que tiene en las cuentas bancarias si no hay una aprobación anterior de Hacienda para liberar efectivo.

Y para que haya esa autorización, la interventora tiene que enviar certificados de todos los pagos que necesitan ser abonados, debidamente acreditados.

El pago de las nóminas y el de otros servicios públicos básicos como sanidad y educación, entre otros, está en manos de Hacienda, que también acordó una no disponibilidad de crédito del presupuesto de la Comunidad para este año.

Unas medidas que, según Montoro, se mantendrán de manera indefinida, durante todo el tiempo que sea necesario para garantizar que no se incumple la legalidad.