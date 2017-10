Un estudiante se niega a hacer un examen tras los incendios: "Mi mente no está aquí, está con mi tierra"

"Bueno, Julián. Respeto la decisión de mantener el examen pese a la trágica catástrofe que hemos sufrido en esta tierra en el día de ayer, pero yo no estoy en condiciones de hacer el examen, no soy capaz de ponerme a pensar en matrices y determinantes, mi mente no está aquí, está con mi tierra y con mi gente". Este es el comienzo de la redacción de Paulo Lores a su profesor como respuesta a la primera pregunta de un examen de matemáticas. Una texto que nada tiene que ver con la materia pero sí con lo que ocurría fuera de los muros del colegio de Vigo donde estudia Lores.



El examen tuvo lugar el pasado lunes, cuando más de 200 incendios asolaban Galicia. A pesar de la petición de los alumnos de aplazarlo la prueba siguió adelante. "Yo pasé miedo, dormí tres horas, estoy roto", relató Paulo en su carta que también compartió en su cuenta de Twitter. "También he sentido mucho ilusión al ver como mis paisanos han salido a la calle a combatir las llamas", continuaba la redacción del vigués. Un emotivo texto que corre como la pólvora por internet.





Esta mañana, después de todo lo pasado ayer, no nos han permitido el cambio de un examen de matemáticas, este ha sido el mío. pic.twitter.com/HZ7ylXcqNV — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017