Scariolo: "Hemos jugado un gran Eurobasket"

Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, se mostró "extremadamente feliz" por la medalla de bronce conseguida en el Eurobaket y por "haber ganado ocho de nueve partidos".

"Estamos extremadamente felices por esta medalla. Hemos jugado un gran campeonato y ganado ocho de nueve partidos, jugando muchos minutos de gran baloncesto no solo ofensivo sino defensivo, es decir, no sólo en función del talento que teníamos, sino del esfuerzo y del sacrificio, concentración y trabajo y esto me llena de orgullo", dijo Scariolo.

"Hemos jugado una primera parte fantástica. Hemos llevado a cabo la idea que teníamos con una precisión, una concentración, una intensidad y una energía tremendas. Hemos desesperado a Shved pero manteniendo controlados a los demás y hemos puesto la pelota donde queríamos y finalmente ha entrado algún tiro de fuera en esa primera parte", siguió.

"En la segunda, hemos bajado un poco la energía. Marc ha hecho un gran esfuerzo recuperándose y la expulsión de Ricky (Rubio), que era perfecto para jugar los momentos de presión, ha sido injusta, porque nunca puede ser falta antideportiva en un intento de tiro, pero bueno, una perla más. Nos ha creado el problema de no poder manejar la presión como normalmente queremos", añadió el entrenador.

Cuando las cosas se pusieron feas, el equipo dio un último estirón.

"Con mérito, con clase, con intensidad en esos momentos hemos sabido hacer un último esfuerzo para conseguir una medalla muy merecida", observó.

"El otro día mirábamos cuántos grandes jugadores y cuántos grandes equipos tenían que esperar seis, ocho, diez, catorce años para ganar una medalla y nosotros hemos ganado tantas que es una felicidad tremenda", subrayó el técnico.

Sobre Juan Carlos Navarro se agotan los adjetivos y agradecimientos.

"Para mi ha sido un privilegio poder estar con Juan Carlos Navarro. En los momentos tristes es cuando más me ha enseñado que es un gran deportista. Quien no entienda la grandeza de Juan Carlos, no puede entender la grandeza de este equipo. Juan Carlos es una leyenda viva que nos ha inspirado, apoyado y en muchísimas ocasiones ha sido la clave para ganar y es el pegamento de este grupo", explicó.

"Han cambiado muchos jugadores. Este año han sido tremendos los obstáculos que hemos tenido que superar, luego llegó la lesión de Sergi (Llull), luego lo de Álex Abrines, que nos ha perjudicado muchísimo porque era el mejor tirador de triples que tenemos y lo hemos echado mucho de menos, sobre todo en el partido clave", comentó.

"Espero que esto siga porque seguramente irá bajando el talento y la frescura de algunos jugadores, pero habrá otros que intentarán ayudar, pero preparémonos a apretar los dientes a luchar más aún. No queremos que el baloncesto español baje de nivel en los próximos años y creo que si hacemos un gran trabajo otra vez juntos podemos intentarlo", finalizó Sergio Scariolo.