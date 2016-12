"Sin reclamación no habrá devolución del dinero"

El abogado Ignacio García ha respondido a las preguntas de los lectores acerca del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, que ordena la devolución de los importes cobrados de más por las cláusulas suelo. "Me temo que habrá que seguir demandando, como hasta ahora. Los Bancos, de modo voluntario, no van a devolver el dinero porque saben que, aun con esta sentencia de Europa, habrá gente que no reclamará... y ese dinero se lo quedarán mes a mes", ha dicho el letrado.

Consulta el chat íntegro sobre cláusulas suelo:

Sobre los trámites legales a seguir para reclamar las cantidades, García ha señalado que "reclamar al Banco de España es lento y muy poco efectivo. No te garantiza ni la nulidad de la cláusula, ni te que te devuelvan el dinero. Tienes que reclamar al Servicio de Atencion al Cliente de tu Banco y luego, si procede, al Juzgado".

"Las entidades bancarias no van a 'regalar' el dinero sin reclamar porque saben qua hay gente que, aún con todo, no reclamará... así que sin reclamación yo creo que no habrá devolución", ha resumido el experto.