Una austriaca dio un premio de 20.000 euros

La suerte regresó de nuevo a la localidad turística de Costa Calma, en el municipio majorero de Pájara. En esta ocasión fue un cuarto premio que recayó en el número 59.444 el que causó que en el Bazar Costa Calma se vivieran también momentos de alegría. El pasado año ya dio un quinto premio, al margen de otras alegrías que desde su apertura ha otorgado a los residentes a través de diferentes sorteos.

La administradora del comercio, la austriaca Elisabeth Schrittweser, mostró su satisfacción por el premio que fue expendido a través de la máquina. El décimo premiado ha supuesto para su propietario un premio de 20.000 euros.

Eli, como cariñosamente se conoce a la propietaria del negocio, lleva unos 24 años residiendo en el municipio majorero. El 1999 abrió este establecimiento dedicado también a la venta de numerosos productos. "Me enteré a primera hora de la mañana porque el premio salió muy temprano, a los pocos minutos de iniciarse el sorteo. La noticia fue acogida con una enorme alegría ya que queríamos ofrecer a nuestros numerosos clientes un premio".

Tras darse a conocer el premio, el establecimiento comenzó a recibir a numerosos vecinos que querían comprobar la autenticidad de la noticia. "Aunque no fue una cantidad importante, hemos hecho feliz a uno de nuestros clientes, que para eso estamos", apuntó Schrittweser.

El perfil del cliente del Bazar Costa Calma es mayoritariamente español, trabajadores del sector turístico de la localidad sureña "aunque también vienen muchos extranjeros que residen durante meses aquí y compran boletos de juegos de azar. Los turistas que disfrutan sus vacaciones no suelen jugar, aunque si vienen a adquirir otros productos, como la prensa diaria", señala la administradora del establecimiento.

Nadie fue capaz de dar un sólo dato del ganador de este décimo. "Es muy difícil porque el boleto se extrajo de la máquina expendedora. No sabemos quien es, aunque si lo tuviéramos identificado tampoco lo diríamos porque la confidencialidad es una de nuestras principales virtudes", apunta Eli. También, agregó, que "en algunas ocasiones cuando hemos dado algún premio el afortunado viene y lo comenta pero no es lo habitual. Van directamente al banco... "

Juan Santana es un trabajador de hostelería que desarrolla su labor profesional en uno de los numerosos hoteles de la zona turística de Costa Calma. Es un asiduo a los juegos de azar, "especialmente la Primitiva y la quiniela de fútbol. Cuando llegan estas fechas suelo jugar dos o tres décimos como parte de la tradición que siempre he visto en casa de mis padres. En esta ocasión no he tenido suerte. Por ello, no hay que desanimarse sino intentarlo de nuevo".

La noticia del cuarto premio corrió como la pólvora no solo en el municipio de Pájara sino por todo el territorio majorero. "Me llamaron de todos sitios para interesarse por el premio. No sé cuantas llamadas de medios de comunicación que querían conocer nuestra opinión y nuestro estado tras otorgar el cuarto premio. Estuve toda la mañana atendiendo a los periodistas no solo de aquí sino de otros lugares del Archipiélago, especialmente de la provincia de Las Palmas", señaló Schrittweser.

La mañana fue movida en el Bazar Costa Calma. Al margen de los clientes que fueron a comprobar si sus boletos estaban premiados, se pudo comprobar que "muchos ya adquirieron algunos décimos para el próximo sorteo de El Niño", apuntó Elisabeth.