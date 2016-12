La dueña del Bazar Papayo: "Estoy tan contenta como si me hubiera tocado a mí"

La suerte regresó de nuevo a la localidad turística de Morro Jable, en el municipio de Pájara. El popular Bazar Papayo, ubicado en la avenida Saladar vendió un décimo del segundo premio y otorgó un pellizco de 125.000 euros al afortunado ganador. Fue un décimo del número 04536 que fue vendido a través de la máquina expendedora. No es la primera vez que se desconcha champán o se brinda con bombones en este punto de venta. Ha otorgado varios premios en diferentes apuestas, aunque en la Lotería Nacional es la primera vez.

La alegría se desbordó ayer en este bazar tras conocerse que habían vendido un segundo premio. La administradora, Nieves Alacid no podía disimular su enorme alegría por haber inscrito de nuevo su nombre en la historia de la Lotería de Navidad. "Estoy tan contenta como si me hubiera tocado a mí. Al principio no me lo creí, pensé que era una broma cuando me lo dijeron, pero luego ya me llamaron de forma oficial comunicándome el premio". Además, añadió, que "entonces la alegría se desbordó porque habíamos dado un segundo premio, que ya es importante".

Nieves, reconoció, que estaba siguiendo el desarrollo del sorteo por la televisión "pero estaba atendiendo a unos clientes y no me percaté que dijeron que el segundo premio había caído en Pájara, pero hasta que no recibió una llamada de la Delegación no me lo creí".

Tras conocerse la noticia, Nieves llamó a sus empleadas, Sonia, Amalia y Meli quienes mostraron su satisfacción por el premio. El pequeño espacio del bazar se impregnó de alegría y vivas por el acontecimiento, al que se sumaron algunas personas de los comercios aledaños.

Sonia Rodríguez, una gallega que lleva una veintena de años afincada en Morro Jable, mostró también su satisfacción. "Para nosotras es una enorme alegría que podamos hacer feliz a nuestros clientes. Con ese objetivo abrimos cada día nuestras puertas y soñamos para que la suerte nos acompañe. Hoy (por ayer) es un gran día para todos los que trabajamos en el Bazar Papayo y para nuestros clientes".

El citado Bazar hace diez años que abrió sus puertas en la mencionada localidad turística. Desde entonces se ha ganado un importante prestigio con la suerte.